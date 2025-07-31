大宇資勇闖半導體 董座凃俊光：企業要成長一定要跟上主流產業

大宇資（6111）集團近期相繼入主揚智及台灣光罩，引起市場密切關注大宇資的企圖。大宇資集團董事長凃俊光今（31）日主動接受媒體採訪時說明他的企圖與規畫，他說：「大宇資集團追求成長，一定要跟上主流產業，那就是當紅的半導體產業」。他也透露入股揚智後，將先「止血」，透露轉型衝刺AI ASIC開創新利基；光罩部分則專業本業，將過分散至子公司的主力部隊拉回光罩，優化子公司營運，再從中找到新的機會。

擅長財務投資的凃俊光，入股光罩後即發現光罩負債比過高，將優先啟動8萬張現增，預定第3季送件，充實營運資金。同時下個月調派一席董事進駐光罩董事會。

針對光罩的改造及子公司優化，光罩總經理陳立惇表示，光罩計畫將甚至發展潛力的高精度雷射銲接事業部門獨立成立分公司，並在最近的董事會討論後對外公布。

大宇資目前旗下共有七大事業體，包含遊戲、支付、資安、餐飲、重電等業務範疇，相關企業如合正、星宇互動娛樂、全達、安瑞-KY、紅陽、大宇資訊及築員屋餐飲。

凃俊光表示，他常跟內部討論，形成共識就是要讓集團持續壯大，一定要跟上主流的半導體產業，因此入股揚智，並藉由揚智具備開發AI ASIC及AI SOC能力，跨足半導體產業，搭上AI列車。

揚智新任執行長暨總經理連建欽今日也一同出席受訪表示，揚智目前機上盒市場以第三方世界國家為主，今年遇逆風量少，公司已決定加大在AI ASIC動能，目前已有四個客戶產品進行委託設計服務，並有三家客戶接洽，公司規畫今年就會有第一批委託設計服務收益認列，明年導入投入的數量肯定會再放量。

揚智規畫今年下半年單月可見獲利，中長期規畫AI ASIC營收占比拉升站上六成，避開目前機上盒面臨中國大陸激烈競爭的局面。同時借由入股資案解決方案的安瑞，將用於機上盒的SoC導入在中小企業用的資安市場。而且揚智與安瑞各有產品和通路的優勢，未來可擴大產品在印度日本及非洲等地的市占。

凃俊光強調，揚智6年虧30多億元，今年先以止血為目標，期望明年能轉虧為盈，揚智未來會再增資。

陳立惇今日則透露引大宇資入股光罩，因緣來自於大宇資旗下全達與台灣光罩旗下艾格生業務往來，彼此熟悉，他強調，大宇資集團董事長凃俊光對財務面眼光銳利並尊重專業，入股光罩後，馬上給出指引要光罩專注本業，把資源放在本業上，至於子公司優化則是大宇資的專長。

凃俊光非常佩服陳立惇在半導體產業的發展的堅持，因而想到如何在風雨中搖擺中幫助這家公司。他自嘲說：「過去股民常酸大宇資本業不行副業不錯，但光罩本業行，副業卻不行，大宇資在轉投資方面是強項，而光罩是業外及子公司拖累，未來只要先針對虧損較大的子公司進行清算或縮減規模，就能看到轉機。」

凃俊光以動物受傷為喻，動物受傷要先療傷通常先止血，用在企業經營也是同樣道理，現在光罩就正在進行清理止血作業，讓原本外放到子公司的戰隊再回到光罩。