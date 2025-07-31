大宇資入主揚智見成效 AI ASIC業務躍升成長主軸

IC設計廠揚智（3041）於6月底正式納入大宇資（6111）旗下，在董事改選中取得7席中的2席董事席次後，營運策略備受關注。新任執行長連建欽31日首度對外說明，公司營運重心將持續聚焦IC設計領域，並已著手投入AI ASIC開發，相關業務進展順利，已取得多項訂單，預期明年晶圓代工投片量將不低於今年，AI ASIC將成為營運成長的主要動能。

連建欽指出，儘管外界對揚智經營策略仍有雜音，但公司始終未脫離本業，仍深耕IC設計領域。傳統基底核（Baseband SoC）晶片雖以第三世界國家為主要市場，然受市場逆風與競爭加劇影響，今年投片量下滑，公司也正積極尋求轉型突破。

他透露，AI ASIC專案中，部分採NRE設計費模式，部分已進入Tape-out甚至量產階段，未來將是推動營運的關鍵引擎。

至於原有Set-Top Box（機上盒）業務，連建欽坦言需求衰退快速，但公司並未全面退出，仍持續參與第三世界市場標案，盼需求逐步回升。他也表示，短期內不會冒進擴產，將審慎盤點再決定明年資本支出規模。

連建欽補充，未來營收結構將以本業ASIC與機上盒晶片為主，占比約三分之二，其餘三分之一則由安瑞-KY（3664）等子公司貢獻，集團營運架構已初步成形。