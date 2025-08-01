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台積專利申請 連九年奪冠

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

經濟部智慧局昨（31）日公布今年第2季受理三種專利申請案共17,349件。三種專利中，發明專利微幅成長1%，本國企業及學校雙雙成長；發明專利申請人以台積電（2330）562件居首，台積電已蟬聯第九年冠軍；鴻海以101件居次，且強勢成長逾二倍。

經濟部統計，商標註冊申請案共24,525件，增加3%，申請量創2015年第2季以來最高紀錄；本國申請人以統一192件居首，外國申請人以香港茶悅文化51件最多。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

今年第2季發明專利申請案12,073件，較2024年同期增加1%，新型3,609件及設計1,667件，則為負成長。本、外國人三種專利件數比例各為52%與48%。本國人僅發明專利增加5%，外國人僅新型專利增加9%，其他專利件數均減少。

本國人發明專利申請案4,914件，其中企業占3,913件，增加5%。前三大申請人，台積電562件位居第一，其次是鴻海101件、友達91件。其中台積電自2017年第2季起，已連九年高居第一，另成長率方面，值得注意的是排序第二的鴻海，成長幅度（274%）最高。

另觀察排序第一的台積電（82%）、第五的台達電（67%）、第十的旺宏（18%），均以二位數幅度成長，台達電及旺宏並已連兩年正成長，顯示專利布局的強烈企圖心。

本國人設計專利申請案794件，聯府塑膠58件位居第一，該公司自2017年第2季以來，睽違八年後，再度躍居首位，此外排序第三的帝宏則為首次進入前五大。

商標註冊申請案24,525件，增加3%，如以類別計，為31,230類，增加6%，申請量創下2015年第2季以來最高紀錄。本、外國人件數比率各為78%與22%。

本國人商標註冊申請案19,090件，前三大申請人，以統一企業192件排序第一，其次是台鋼96件及國研院86件等，均為正成長。

本國人申請前三大類別，依序是第35類（廣告、企業經營及批發零售服務等）3,803件、第43類（餐廳、住宿等）1,845件、第30類（咖啡、茶及糕點等）1,586件。

台積電 台達電

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