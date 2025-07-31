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AI需求強勁 日月光今年設備資本支出上看30億美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光投控財務長董宏思（左）和營運長吳田玉今日揭露迎接AI應大浪潮，集團在資本支出及區域布局的重大戰策和調整。記者簡永祥／攝影
日月光投控財務長董宏思（左）和營運長吳田玉今日揭露迎接AI應大浪潮，集團在資本支出及區域布局的重大戰策和調整。記者簡永祥／攝影

AI蓬勃發展，不僅台積電持續擴產迎接客戶需求，IC封測龍頭日月光今年資本支出也將創下歷年最大手筆，光設備資本支出即高達30億美元，加計新建廠房、自動化設備也逾20億美元，今年日月光投控為迎接AI大浪潮投入資本支出即逾50億美元之高。

為因應未來AI發展，可能無法隨地緣政治採取區域分散投資策略，日月光投控營運長吳田玉透露，可能得重新制定全新的產能布建策略，將有限的資源集中在最具效益的生產區域，例如台灣、東南亞的馬來西亞，以及目前討論熱度最高的美國，作為未來AI相關晶片所需的封測生產重鎮。

吳田玉強調，因應AI應用蓬勃發展，日月光投資正思考在有限的資源，做更大的事，比如五年十年以後，如果要做自動化的機器人，這個數量也是非常大。

通常為因應客戶的要求，可採取有二種方法，是是分開布署，每個地方設置一到兩千個人的封裝產線。另一個做法就是知道某家公司生意愈做愈大，這個客戶不是全世界第一大的就是前十大時，客人要求的量會愈來愈大，技術的轉換也會愈來愈快，此時快速調節擴大產能及靈活應變就非常重要。

這波AI發展，台灣相關廠商獲得很大商機，已經非常明顯，而日月光集團目前在十幾個家有18個工廠，未來因應AI客戶發展，可能在投資布局要做修正，未來要在何處加重投資能量，可能得思考什麼樣的客戶，需具備什麼樣的機動性，何處加大投資最適宜，得做審慎的安排。

雖然吳田玉未透露日月光投資未來會將AI或人形機器人等相關晶片生產重鎮集中在何處生產，法人推測台灣、東南亞中的馬來西亞，以及目前討論熱度最高的美國，應是日月光集團評估作為未來AI相關晶片所需的封測生產重鎮。

AI 日月光 吳田玉

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