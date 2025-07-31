「要相信政府」日月光營運長吳田玉談關稅議題 心中期望曝光

台美關稅談判即將拍板，在未公布實際稅率前，日月光投控營運長吳田玉今日主持法說會後受訪表示，他對「結果也不知道，且答案也不知道！」但他說出心中期望：「希望說我們跟競爭對手的差異不要太大」。

對於即將公布對等關稅稅率結果是否會和他原本心中預估的稅率相近，吳田玉笑著說：「這個問題沒有答案，我們要相信政府。」

對於半導體業即將迎來對等關稅和232貿易結調也會宣布晶片關稅稅率，吳田玉說，從對等關稅角度看，只要我們稅率不會和其他國家差太大，就不必過於擔心。倒是232貿易調查，針對晶片課稅，因牽涉半導體系統和非半導體系統，每項產品的元件比重不同、價值也會不同，如何徵稅，相當複雜，所以很難片面只看稅率多少，就論斷其影響。

吳田玉強調，一定要對等關稅稅率和232貿易調查公布實施稅率後，企業才會精算，並做出對應措施。

吳思玉強調，業界擔心是關稅疊加後，影響終端消產品消費意願。現階段在稅率都未拍板前提下，「就是尊重跟遵守」，而且要相信政府，並相信企業會有應變對策。目前日月光在審慎的計畫當中，對其他的客人的要求，包括競爭對手的動向，正密切觀察8月1日宣布稅率敲定後，再來做實質上的評估。