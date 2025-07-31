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台灣大國際級AIDC首亮相 「AI WAVE SHOW」秀AI六大方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）表示，參展「AI WAVE SHOW」，最大負載容量25MW、國際級AIDC首亮相，同時深化6C策略，結合高效算力、電信級資安、在地布署，展出雲端及AI等六大領域方案。

台灣大攜手美商威德新（Vantage），打造國際級AI雲端機房（AIDC），機房最大負載容量為25MW（Megawatt）電力，其中資訊設備負載容量（IT Load）為16MW、單櫃散熱可達135KW，提供企業「算力即服務（AI-IaaS）。

台灣大商務長朱曉幸表示，隨著企業對AI應用需求快速增長，實用且可落地的AI解決方案成為產業升級與營運創新的關鍵．生成式AI已進入企業實戰，對高效能運算需求明顯提升。

台灣大強調，擁有7座IDC和2座高規AI雲端機房（AIDC），為AI解決方案與企業私有化部署、高效運算、資安控管等應用提供關鍵基礎設施。未來將攜手AIDC夥伴，推出AI算力即服務，滿足企業在AI訓練、推論、大數據分析、應用部署及異地備援等多元需求。

AI IDC 台灣大

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