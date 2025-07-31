中華電信參加「AI WAVE SHOW」 打造5G專網AI應用

電信業者中華電（2412）參加AI WAVE SHOW，中華電信打造5G專網AI應用新動能，建構企業專網、智慧製造、智慧物流及元宇宙沉浸式體驗。

數位發展部數位產業署與台北市電腦公會，共同舉辦亞太地區具指標性的大型AI科技應用展會「AI WAVE SHOW 2025」，自7月31日至8月2日在台灣展開，中華電信參與財團法人電信技術中心（TTC）於設置「5G專網AI應用館」，展出5G企業專網、智慧製造、智慧物流及元宇宙沉浸式體驗，並以AI結合5G企業專網，提供影像辨識、語音互動與感測整合等智慧功能，可依企業需求彈性部署。

中華電信企客分公司總經理張本元總經理表示，AI結合5G專網成為推動產業升級的核心動能，中華電信持續扮演數位協創者的角色，協助企業於智慧製造、智慧物流與數位展演體驗等多元場域加速落地應用，共同打造具競爭力的產業新未來。

中華電信表示，5G企業專網已成功導入多項產業應用，以製造業為例，透過5G專網串接自動光學檢測（AOI）設備，將高解析度影像即時傳輸至AI平台執行瑕疵辨識，結合機械手臂完成自動分類，有效降低人力成本及誤判率，大幅提升生產效率與品質。同時，導入AI即時串流教育訓練影片，促進員工培訓效能與知識傳承。

智慧物流部分，中華電信表示，結合5G與AI車牌辨識系統，整合光控攝影及感測設備，建構高速且安全的車輛通行管理機制，顯著提升物流場域作業效率及安全性，助力企業實現智慧化管理。

此外，中華電信強打5G企業專網的高速率、低延遲與專屬頻寬優勢，以高畫質串流、多視角導播及AR/VR互動，提供沉浸式體驗，並展示中華電信研究院開發的元宇宙平台「眠月祈樹」場景，透過模組化工具開發，支援手機、網頁及VR等多平台使用，未來可廣泛應用於城市行銷、教育及文化展演等領域。