智慧局公布第2季專利申請 台積電連九年奪冠

經濟部智慧局31日公布今年第2季，我國受理三種專利申請案合計17,349件，較上(2024)年同期減少2%。三種專利中，發明專利微幅成長1%，本國企業及學校雙雙成長；發明專利申請人，本國人以台積電（2330）562件居首，外國人以美國應用材料242件最多。

商標註冊申請案24,525件，增加3%（以類別計31,230類，增加6%），申請量創下2015年第2季以來最高紀錄；本國申請人以統一（1216）192件居首，外國申請人以香港茶悅文化51件最多。

今年第2季發明專利申請案12,073件，較上(2024)年同期增加1%，新型3,609件及設計1,667件，則為負成長。本、外國人三種專利件數比例各為52%與48%。本國人僅發明專利增加5%，外國人僅新型專利增加9%，其他專利件數均減少。

本國人發明專利申請案4,914件，其中，企業占3,913件，增加5%。前3大申請人，台積電562件位居第一，其次是鴻海（2317）101件及友達（2409）91件等。其中，台積電自106年第2季起，已連續9年高居第一，另成長率方面，值得注意的是排序第2的鴻海，成長幅度（274%）最高。

另觀察排序第1的台積電（82%）、第5的台達電（2308）（67%）、第10的旺宏（2337）（18%），均以2位數的幅度增加，台達電及旺宏並已連續2年正成長，顯示專利布局的強烈企圖心。

本國人設計專利申請案794件，聯府塑膠58件位居第一，該公司自106年第2季以來，睽違8年之後，再度躍居首位，此外，排序第3的帝宏則為首次進入前五大。

我國學校發明專利申請案468件，增加7%。前3大申請人，勤益科大36件排序第一，其次是屏科大25件及成大23件等。其中，勤益科大申請件數為該校史上最高。另我國研究機構發明專利申請案84件，以工研院32件最多。

外國人發明專利申請案7,159件，以日本2,603件居冠。前3大申請人，以美國應用材料242件，位居第一，其次是南韓韓領203件及南韓三星電子178件等。美國應用材料連續2年位居首位，此外，排序第6的日本信越化學創下該公司單季史上最高紀錄。

成長率方面，排序第7的日本鎧俠件數翻倍成長（增幅102%），另第1的美國應用材料（16%）、第2的南韓韓領（88%）、第4的日本東京威力（16%）、第6的日本信越化學（25%）、第9的美國蘭姆研究（13%）等5家公司，均以2位數的增幅快速成長，顯示臺灣獨步全球的半導體產業鏈，吸引半導體相關業者及電商積極前來投資布局。

外國人設計專利申請案873件，以中國大陸北京石頭世紀34件最多。

商標註冊申請案24,525件，增加3%，如以類別計，為31,230類，增加6%，申請量創下104年第2季以來最高紀錄。本、外國人件數比例各為78%與22%。

本國人商標註冊申請案19,090件，前3大申請人，以統一企業192件排序第一，其次是台鋼96件及國研院86件等，均為正成長。

本國人申請前三大類別，依序是第35類（廣告、企業經營及批發零售服務等）3,803件、第43類（餐廳、住宿等）1,845件、第30類（咖啡、茶及糕點等）1,586件。第35類及第43類件數分別增加8%及3%，反映餐旅消費市場動能恢復與擴大，或經營模式改變，帶動相關商標的申請成長。

外國人商標註冊申請案5,435件，以中國大陸1,505件最多。前3大申請人，以香港茶悅文化51件排序第一，其次是中國大陸葉海洋46件及中國大陸北京光線36件等，亦均為正成長。

外國人申請前三大類別，依序是第9類（電腦及科技產品等）977件、第35類（廣告、企業經營及批發零售服務等）674件及第3類（化妝品、清潔劑等）574件。第35類件數增加4%，顯示當前消費市場活絡之氛圍，商家積極布局。

我國受理之商標申請以「農業食材」6,364件位居各產業之冠，其次是「健康醫事」5,181件、「商業金融」4,961件等。

前三大產業之商標申請，本國人以「農業食材」5,248件最多，主要來自餐廳及住宿服務之商標申請；外國人以「技術研究」1,606件最多。此外，本國人在「農業食材」、「商業金融」及「健康醫事」等前3大產業，以及外國人在「服飾配件」產業之件數均為正成長，顯示商業活動熱絡，特別重視健康、飲食、服飾及金融等相關商標的布局。