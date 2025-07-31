「當前營運要務是止損」 揚智：目標今年單月轉盈

大宇資訊接連入主IC設計廠揚智和光罩廠台灣光罩，事業版圖擴及半導體。大宇資訊暨揚智董事長凃俊光表示，揚智當前營運要務是止損，目標是今年單月轉盈。

揚智與台灣光罩今天舉行媒體交流會，凃俊光說，隨著揚智與台灣光罩納入集團，大宇資訊集團共計有7家上市櫃企業，包括光環、合正、全達和安瑞-KY。

凃俊光表示，揚智近年營運虧損，當前營運要務是止損，今年全年仍難以轉虧為盈，初步目標是能夠達到單月轉盈。

凃俊光指出，除優化人力，揚智還將與旗下安瑞-KY進行資源整合，以降低成本。揚智將持續深耕機上盒晶片市場，並拓展特殊應用（ASIC）市場，並與安瑞-KY合作開發產品。

凃俊光估計，揚智未來將有2/3營收來自STB晶片和ASIC等半導體業務，1/3營收來自安瑞-KY貢獻。

至於台灣光罩，凃俊光表示，台灣光罩將為專注光罩本業，加速處分業外轉投資。為償還銀行借款，台灣光罩將辦理現金增資。