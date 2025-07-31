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精誠助全鋒事業整合會員數據與票券系統 服務車主更完善

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

精誠（6214）31日宣布，成功協助全鋒事業打造會員服務整合平台「全鋒T-Life」，以「LINE官方帳號」為核心入口，整合會員身分、票券服務、數位內容與行動服務，讓車主無需額外下載App，即可透過熟悉的LINE介面，一站式完成洗車、道路救援、機場接送等多項車主生活服務。

精誠資訊流通暨移動事業部副總班鐵翊表示，此次全鋒T-Life專案展現精誠在B2C會員經營與票券整合系統的深厚經驗，不僅協助客戶建置會員數據中台系統，更從車主行為出發，打造真正能靈活擴充、支援多場景的車主生活平台。

全鋒事業董事長紀春錦指出，「全鋒T-Life是數位轉型的重要里程碑」。全鋒事業總經理于蓓蒂說明，透過與精誠的深度合作，全鋒以最快的速度、最穩定的方式，實現全鋒的會員大平台建置構想，未來也將邀請更多策略合作夥伴加入，提供更多車主需要的高品質服務，朝向智慧車主生活平台的願景邁進。

精誠資訊針對全鋒集團的數位轉型需求，從消費者使用情境角度出發，於平台設計中特別強化「會員數據中台」與「票券系統」的串接與應用。該平台不僅能統一管理用戶資料、身份驗證與權限，並預留彈性接口，支援未來多元業務模組的快速串接。同時，為滿足服務兌換與行銷推廣需求，精誠打造的票券系統支援一次性、序號型、兌換型等多樣票券形式，並整合推播通知、互動任務與使用紀錄，協助全鋒靈活推出行銷活動，包括「洗車券」、「機場接送」及「道路救援」等熱門服務，皆能以線上票券形式，包裝成洗金寶洗車券、揪車機場接送折抵券、道路救援券，快速發放與使用。

為保留將來服務擴充的彈性，精誠在平台建構初期，即優先採用API介接的方法與模組化架構設計原則，將各類服務模組標準化，並預留合作廠商的介接通道，未來若導入第三方停車場折扣、車險合作、車聯網資料串流等需求，只需透過API註冊與驗證，即可快速對接，不需大規模改動原有平台架構。此一策略性設計不僅減少後續開發成本，也讓全鋒T-Life能以平台型態持續擴大影響力，建立以「車主需求為核心」的數位生態圈。

精誠 車聯網

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