AI WAVE SHOW開幕 黃彥男：台灣有機會成為AI大國

由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，邀高中生發表AI宣言。數位發展部部長黃彥男期許台灣成為AI大國，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢期許下一個階段由AI為台灣造浪。

數發部表示，此次《AI造浪者》啟動儀式，以「WAVE 大展」為平台，象徵一場由台灣發起的AI浪潮正式展開。作為全球AI重鎮，台灣正引領百工百業站上這波技術革新的浪頭，向世界展現強大的科技動能與創新實力。