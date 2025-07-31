AI WAVE SHOW開幕 黃彥男：台灣有機會成為AI大國
由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，邀高中生發表AI宣言。數位發展部部長黃彥男期許台灣成為AI大國，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢期許下一個階段由AI為台灣造浪。
數發部表示，此次《AI造浪者》啟動儀式，以「WAVE 大展」為平台，象徵一場由台灣發起的AI浪潮正式展開。作為全球AI重鎮，台灣正引領百工百業站上這波技術革新的浪頭，向世界展現強大的科技動能與創新實力。
數位發展部長黃彥男致詞時表示，台灣有很好的硬體技術，若能結合應用資料、軟體服務等，有機會成為AI大國，但前提是政府必須推動很多工作，最近行政院就推出AI新十大建設，數發部主責2大建設，並協辦6個重要建設，也訂定一些AI策略。黃彥男提到，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」5大政策工具，全面推動AI產業。過去1年內已建置40片GPU的AI算力池，讓中小微企業應用；釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練，並擬定「促進資料創新利用發展條例」草案，鼓勵更多民間單位分享資料，幫助主權AI的發展；人才方面主要是幫助產業育才，讓高中生以戰代訓，由業界出題、學生解題，到不同產業做實際訓練，大學也有相關計畫，盼從中培育AI人才，尤其是軟體人才；行銷則是辦理AI WAVE SHOW這類活動，讓國外廠商看到臺灣技術、服務、系統等；並爭取國發基金100億元，訂定加強投資AI新創方案作業要點，補助AI的開發、研發。
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