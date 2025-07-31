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AI WAVE SHOW開幕 黃彥男：台灣有機會成為AI大國

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
AI WAVE SHOW聚焦在AI 生態系鏈結與百工百業應用，匯聚超過百家國內外 AI 科技廠商，現場展示生成式 AI 應用、雲端 AI 運算平台。記者林俊良／攝影
AI WAVE SHOW聚焦在AI 生態系鏈結與百工百業應用，匯聚超過百家國內外 AI 科技廠商，現場展示生成式 AI 應用、雲端 AI 運算平台。記者林俊良／攝影

由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，邀高中生發表AI宣言。數位發展部部長黃彥男期許台灣成為AI大國，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢期許下一個階段由AI為台灣造浪。

數發部表示，此次《AI造浪者》啟動儀式，以「WAVE 大展」為平台，象徵一場由台灣發起的AI浪潮正式展開。作為全球AI重鎮，台灣正引領百工百業站上這波技術革新的浪頭，向世界展現強大的科技動能與創新實力。

數位發展部長黃彥男致詞時表示，台灣有很好的硬體技術，若能結合應用資料、軟體服務等，有機會成為AI大國，但前提是政府必須推動很多工作，最近行政院就推出AI新十大建設，數發部主責2大建設，並協辦6個重要建設，也訂定一些AI策略。黃彥男提到，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」5大政策工具，全面推動AI產業。過去1年內已建置40片GPU的AI算力池，讓中小微企業應用；釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練，並擬定「促進資料創新利用發展條例」草案，鼓勵更多民間單位分享資料，幫助主權AI的發展；人才方面主要是幫助產業育才，讓高中生以戰代訓，由業界出題、學生解題，到不同產業做實際訓練，大學也有相關計畫，盼從中培育AI人才，尤其是軟體人才；行銷則是辦理AI WAVE SHOW這類活動，讓國外廠商看到臺灣技術、服務、系統等；並爭取國發基金100億元，訂定加強投資AI新創方案作業要點，補助AI的開發、研發。

AI WAVE SHOW聚焦在AI 生態系鏈結與百工百業應用，匯聚超過百家國內外 AI 科技廠商，現場展示生成式 AI 應用、雲端 AI 運算平台、地端 AI 解決方案、AI 機器人、企業 AI 服務等多元創新技術。記者林俊良／攝影
AI WAVE SHOW聚焦在AI 生態系鏈結與百工百業應用，匯聚超過百家國內外 AI 科技廠商，現場展示生成式 AI 應用、雲端 AI 運算平台、地端 AI 解決方案、AI 機器人、企業 AI 服務等多元創新技術。記者林俊良／攝影
AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，數位發展部長黃彥男致詞時表示，台灣有很好的硬體技術，若能結合應用資料、軟體服務等，有機會成為AI大國。記者林俊良／攝影
AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，數位發展部長黃彥男致詞時表示，台灣有很好的硬體技術，若能結合應用資料、軟體服務等，有機會成為AI大國。記者林俊良／攝影
AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，童子賢表示，過去是半導體產業替台灣造山，期許下一個階段由AI為台灣造浪，今年迎接第一場AI WAVE SHOW，就是希望灣能深度參與其中，產業業者攜手同行。記者林俊良／攝影
AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，童子賢表示，過去是半導體產業替台灣造山，期許下一個階段由AI為台灣造浪，今年迎接第一場AI WAVE SHOW，就是希望灣能深度參與其中，產業業者攜手同行。記者林俊良／攝影
由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，邀高中生發表AI宣言。數位發展部部長黃彥男期許台灣成為AI大國，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢期許下一個階段由AI為台灣造浪。記者林俊良／攝影
由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的AI WAVE SHOW今天舉辦開幕式，邀高中生發表AI宣言。數位發展部部長黃彥男期許台灣成為AI大國，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢期許下一個階段由AI為台灣造浪。記者林俊良／攝影

AI 數發部 童子賢 國發基金

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