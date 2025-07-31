聯想全新Chromebook Plus14推出！台鏈大吃利多 仁寶、緯創擁商機

聯想（Lenovo）31日正式發表基於Arm架構的Lenovo Chromebook Plus 14，並期盼藉此進一步擴展自身在AI行動運算的布局，以滿足市場對「混合辦公與跨團隊協作」的靈活且高效需求。而相關的台廠供應鏈中，又以仁寶（2324）、緯創（3231）在過往跟聯想有最多、且最深的合作，隨著這次聯想全新工作站的推出，外界也看好仁寶作為最主要代工廠，下半年有望因此入手龐大利多，帶動整體表現升溫。

據悉，聯想此次宣布，正式推出全新ThinkPad P14s AMD行動工作站，專為追求高效運算與行動靈活性的專業人士量身打造。Lenovo ThinkPad P14s AMD重量自1.36公斤起、厚度僅16.33毫米，是Lenovo產品線中最輕薄的行動工作站，其搭載AMD Ryzen AI PRO 300系列處理器，最高可選配5.1GHz、12核心的Ryzen AI 9 HX PRO 370處理器，具備高達50 TOPS的內建NPU運算效能，並支援最高96GB的記憶體，為大型資料集與複雜模擬工作提供強大支援，確保高效穩定執行各類嚴苛應用。

隨著AI加速重塑各大產業，聯想透露，ThinkPad P14s作為Copilot+ PC，擁有整合高達82 TOPS的異質AI處理能力，能簡化文件管理、加快電子郵件回覆速度、改善視訊會議體驗並促進內容創作。內建AMD RDNA 3.5架構整合式顯示卡與統一記憶體架構，可供記憶體空間在CPU和GPU之間靈活配置，大幅提升圖形密集工作流程的效能與反應速度。該圖形驅動程式亦獲得ISV認證，確保應用相容性與穩定性，也因此受到各界關注。