「半導體產業為台灣造山」 童子賢：期許AI應用未來造浪

台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢31日指出，「半導體產業為台灣造山，期許AI應用為台灣下一個階段造浪」。而人工智慧將讓百工百業重新布局，有全新不同面貌。

AI WAVE SHOW大展31日開幕，童子賢以電腦公會榮譽理事長身分出席。

童子賢表示，半導體產業為台灣造山，期許AI應用為台灣下一個階段造浪，造浪過程台灣會深度參與，大家都會攜手同行，台灣在AI崛起初期，不管是在顯示卡、加速卡，硬體上台灣都有傑出表現，應用上也會乘風破浪，展現台灣深度努力。

童子賢指出，AI不是一波熱潮，AI會一波一波改變生活和產業，人工智慧促進百工百業重新布局，在AI影響下、將有很不一樣面貌。

他說，AI未來應用裡面也包含深度重視流行之後新的挑戰，如隱私、個人資料安全控管等。希望這波大浪台灣能有更好的參與，浪潮才剛開始，未來會有更高、更強的浪會打過來，滿懷期望影響著這股潮流，台灣將繼續以AI應用迎向世界。