聯想推全新工作站解方及裝置！衝 AI 行動運算布局引關注

聯想（Lenovo）31日發表全新工作站解決方案與裝置陣容，包括Lenovo Access解決方案、新一代ThinkStation P2和P3桌上型工作站，助力工程師、設計師、建築師、資料科學家、研究人員及創作者，以更聰明、快速且符合成本效益的方式，完成各類複雜任務。此外，Lenovo也透過全新推出的Lenovo ThinkPad P14s AMD行動工作站，進一步擴展其AI行動運算布局，滿足混合辦公與跨團隊協作的靈活且高效需求。

Lenovo工作站解決方案 助攻完善的工作流程

面對日益複雜的作業需求與運算挑戰，企業不只追求具強大效能的硬體設備，更需要貼近實務需求、解決產業痛點的全方位工作流程解決方案。Lenovo工作站解決方案由工程專家根據研究及客戶回饋所打造，透過可快速部署、具擴充性與安全性的參考架構，加速關鍵領域的工作流程，包括提供遠端團隊成員隨時隨地使用高階工作站效能的存取權。針對資料科學家與工程師簡化AI開發流程，協助將資料輕鬆轉化為智慧情報；以及為知識工作者導入空間運算技術，助力其在虛擬環境中創造價值。

而該解決方案以搭載最新Intel和AMD處理器、NVIDIA RTX PRO GPU及ISV認證軟體的Lenovo ThinkStation和ThinkPad P系列工作站為核心，從硬體到旗艦級軟體、基礎配件與進階服務，全方位優化每個環節，實現無縫整合，全面提升專業工作場景的應用體驗。

Lenovo全球工作站與客戶端AI事業部副總裁Rob Herman表示，許多工作站進階用戶為了實現明確且具挑戰性的目標，往往有著非常特定的需求。Lenovo工作站解決方案專為此類客戶所打造，助力加速工作流程、有效完成各項任務。隨著未來持續擴展更多解決方案藍圖，Lenovo工作站用戶將擁有一套功能日益強悍的專業工具組，全面強化其設計、創新、研究與建置等工作能力。

Lenovo Access打破裝置藩籬 隨時啟用工作站效能

隨著混合與分散式團隊成為常態，企業需要能兼顧靈活度、效能與安全性的解決方案。作為首款Lenovo工作站解決方案，Lenovo Access專為仰賴集中式運算的混合與遠距工作者所設計，結合完整的軟硬體與服務，提供超越公有雲或虛擬桌面基礎結構（VDI）的穩定性與流暢體驗，無論使用者身在何處，皆能享有如同本機工作站的強大功能與效能，並透過一對一專屬工作站存取權，完整發揮處理器渦輪加速能力，同時支援即時互動畫面與控制共享功能，提升設計審核與教育訓練效率。

首款Lenovo Access Blueprint由七部機架式Lenovo ThinkStation P3 Ultra Small Form Factor（SFF）提供技術支援，配合上搭載Mechdyne TGX遠端圖形協定，打造高效、可擴充、靈活的參考架構。每部P3 Ultra SFF工作站最高支援NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation GPU，搭載Intel Core Ultra處理器（最高渦輪時脈達5.7GHz）、128GB雙通道記憶體和16TB儲存空間，締造頂尖效能、絕佳彈性與化繁為簡的管理效能。

此外，Lenovo Access也將完整的支援多項先進的遠端管理工具，包括Lenovo ThinkStation BMC、Intel vPro AMT和AMD Dash。由Intel vPro平台驅動的增強型安全功能，則透過Lenovo不斷擴充的ThinkShield商用資安解決方案組合，為企業提供全方位的遠端安全防護。