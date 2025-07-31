慧榮財報／第2季業績亮眼、營收優於預期成長19% 第3季展望續揚逾10%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第2季財報，營收達1億9,868萬美元，較前一季成長19%，與去年同期相比微幅減少6%。第2季毛利率47.7%，稅後淨利2,301萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.69美元（約新台幣20元）。

「2025年第2季業績強勁復甦，營收表現優於預期。」慧榮科技總經理苟嘉章表示，領先業界的PCIe Gen5 SSD控制晶片營收較前一季大幅成長逾75%，主要受惠於邊緣AI個人電腦在市場上開始獲得關注，以及白牌AI伺服器製造商持續導入主流硬體元件。此外，我們的eMMC和UFS控制晶片在第2季營收也強勁成長，主要動能來自智慧型手機市場成長超過預期，加上市佔率的提升，較前一季大幅成長近45%。我們已開始受惠於多元化的產品組合與市場布局，結合更多應用於消費性、企業級、車用、工控市場的先進儲存解決方案，逐步奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，在持續投入新產品與開拓新市場的同時，多元化策略正為我們帶來更多商機。2025年我們受惠於多款新品的推出，包括採用6奈米製程的8通道消費級PCIe Gen5 SSD控制晶片、新款的eMMC和UFS控制晶片，以及適用於Nintendo Switch 2的microSD控制晶片。

多款新品也將於今年下半年開始出貨，預期在2026年逐步擴大量產規模，包括新款採用6奈米製程的4通道PCIe Gen5主流級SSD控制晶片、首款MonTitan企業級/AI級產品，以及專為DPU網路加速器設計、用以強化整體SSD資料儲存生態系統的開機碟儲存解決方案。

此外，該公司領先業界的車用產品組合持續獲得大量新案，需求強勁。隨著客戶逐步採用我們更完整的解決方案，將轉向購買更高單價的產品，有助於提升未來的整體收益表現。預期下半年營收表現將更強勁，並維持年底將達成 10億美元年度營收運行速度的目標。

慧榮預估，2025年第3季營收將介於2億1,900萬至2億2,800萬美元之間，較前一季成長10%~15%，毛利率介於48%至49%之間。