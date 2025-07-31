丹娜絲風災電信災損逾2億元 關懷受災戶提供免費通話

三大電信業者統計，本次丹娜絲風災的受損的基地台、光纜等通信設備，損失超過2億元，雖同為風災重大受災戶，電信業者在第一時間緊急出動維修工程師，冒著強風強雨的危險，出動約7,000人次的維修人力，投入災區搶修，以讓民眾盡快恢復通訊。

台灣電信產業發展協會表示，災後，三大電信業者更陸續提出各種關懷方案，包含電信費用減免、減收換卡費用、暫緩帳單催收、修換機優惠及延繳作業等多項優惠。

台灣電信產業發展協會指出，災時，業者立即啟動跨區應變調度機制，調派台行動基地台車、電桿、衛星設備、可攜式發電機等大量的設備與資源搶修，災後，在許多地基倒塌或流失地區，也利用高空作業車及纜線與不同短期、臨時或替代工法快速修通，目前市話、寬頻、行動等通訊設備整體修復率已超過99%。

為減輕災區受災客戶災損壓力，台灣電信產業發展協會表示，響應行政院與主管機關國家通訊傳播委員會關懷災區政策，以利災區受災客戶災後家園重建，三家電信業者分別再提出贈送月租型行動電話免費通話分鐘數的關懷行動，連續送受災客戶2個月每月國內網內外300分鐘免費通話數。