快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

丹娜絲風災電信災損逾2億元 關懷受災戶提供免費通話

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
電信業者上山下海，搶修電信設備。業者／提供
電信業者上山下海，搶修電信設備。業者／提供

三大電信業者統計，本次丹娜絲風災的受損的基地台、光纜等通信設備，損失超過2億元，雖同為風災重大受災戶，電信業者在第一時間緊急出動維修工程師，冒著強風強雨的危險，出動約7,000人次的維修人力，投入災區搶修，以讓民眾盡快恢復通訊。

台灣電信產業發展協會表示，災後，三大電信業者更陸續提出各種關懷方案，包含電信費用減免、減收換卡費用、暫緩帳單催收、修換機優惠及延繳作業等多項優惠。

台灣電信產業發展協會指出，災時，業者立即啟動跨區應變調度機制，調派台行動基地台車、電桿、衛星設備、可攜式發電機等大量的設備與資源搶修，災後，在許多地基倒塌或流失地區，也利用高空作業車及纜線與不同短期、臨時或替代工法快速修通，目前市話、寬頻、行動等通訊設備整體修復率已超過99%。

為減輕災區受災客戶災損壓力，台灣電信產業發展協會表示，響應行政院與主管機關國家通訊傳播委員會關懷災區政策，以利災區受災客戶災後家園重建，三家電信業者分別再提出贈送月租型行動電話免費通話分鐘數的關懷行動，連續送受災客戶2個月每月國內網內外300分鐘免費通話數。

最後，同為受災戶的電信業者，台灣電信產業發展協會表示，也期盼政府能兼容民眾權益與產業永續的政策視角，協助受災戶與受災產業，災後能快速重建家園、恢復正常生活與維持社會安定與發展。

電信業者上山下海，搶修電信設備。業者／提供
電信業者上山下海，搶修電信設備。業者／提供
電信業者上山下海，搶修電信設備。業者／提供
電信業者上山下海，搶修電信設備。業者／提供

災損 家電 工程師

延伸閱讀

中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

雲嘉南災後復原 官方拍板下週助招募廠商修復房屋

財政部公股事業捐款合計6,600萬元 擴大協助颱風及豪雨災害重建復原

雲嘉南災後復原前進指揮所首度會議 下周招募廠商進駐災區修復

相關新聞

內捲夾殺嚴重 謝金河：蘋果、Tesla、星巴克「成也中國敗也中國」

財信傳媒董事長謝金河今在臉書指出，包括蘋果、Tesla等美國科技大廠及星巴克，頻頻上演成也中國，敗也中國的戲碼。在美中角...

鴻海、東元換股結盟 劍指美國「星際之門」AI基建大商機

鴻海與東元昨天共同宣布，透過各自發行新股並換股進行策略聯盟，攜手搶攻ＡＩ資料中心商機，換股比率為東元一股換發鴻海○點三○...

鴻海溢價12.7%結親東元原因曝 內情人士：星際之門標案得靠東元西屋

「我們一定要跑得比別人快！」鴻海科技副總巫俊毅30日與東元電機現身證券交易所，彼此以增資換股方式建立策略聯盟關係，瞄準的...

整理包／鴻海、東元投「換股」震撼彈 目的、影響、市場看法一次看

電子代工龍頭鴻海（2317）30日召開重訊記者會，並宣布將與東元（1504）以換股的方式啟動策略合作，雙方將各自發行新股...

從美來台受訓被歧視！前台積電工程師揭4年經歷：薪水很好卻留不住人

全球晶圓代工龍頭台積電赴美國亞利桑那州設廠，一名曾在該廠任職4年的工程師近日於Reddit論壇上發文，詳敘不合理被壓榨的過程，...

慧榮財報／第2季業績亮眼、營收優於預期成長19% 第3季展望續揚逾10%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第2季財報，營收達1億9,868萬美元，較前一季成長19%，與去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。