茂泰科技攜西門子 EDA 捐贈千萬美金 助明新科大打造人才培育基地

為強化台灣在IC設計與半導體領域的教育能量，西門子EDA與茂泰科技攜手捐贈價值1,000萬美金的EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）軟體工具予明新科技大學電子工程系。捐贈儀式於7月29日在明新科大校內隆重舉行，並正式啟動校企合作人才培育計畫。

明新科大校長呂明峯表示：「EDA可說是晶片之母，從功能設計、驗證到實體設計（布局、布線、設計規則檢查等），都是晶片開發不可或缺的核心工具。非常感謝西門子EDA與茂泰科技的大力支持，讓明新科大的IC設計教育更上一層樓。這不僅是資源挹注，更是我們教學改革與國際人才鏈結的重要里程碑。」

西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇指出：「全球各國正積極投入半導體產業，不僅興建晶圓廠，更展開跨國科技人才爭奪戰。明新科大以產業標準打造半導體人才培育基地，讓學生與產業無縫接軌。西門子EDA除了軟體工具捐贈，未來更將與校方合作實務導向設計課程，打造學生、學校與業界三贏局面。」

茂泰科技總經理蔡奉文表示：「我們期待透過這次捐贈，為學生打造與產業同步的實務教學場域，縮短學用落差，並回應半導體產業對設計人才的迫切需求，善盡企業社會責任。」

呂校長進一步說明，明新科大電子工程系長期深耕晶片布局人才養成，校內建置的半導體人才培育基地，涵蓋封裝、測試、製造、檢驗到廠務等完整產線，實作環境讓學生能在校園內即熟悉產線設備與作業規範。近年來，明新科大更積極推動「科技教育外交」，吸引阿曼、巴拉圭、瓜地馬拉、越南等國派學員來台學習半導體專業，促進國際教育資源共享，也深化台灣的科技教育影響力。

電子工程系主任張丞勛表示，本次捐贈的EDA軟體涵蓋從Layout、Physical Design到Front-End Design的完整設計流程，能大幅提升教學與實作效能，培育具備業界即戰力的IC設計與電子工程人才。茂泰科技同步安排業師進駐，協助軟體環境維護、課程規劃與實務導入，確保學生學習能與業界無縫接軌。