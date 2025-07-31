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茂泰科技攜西門子 EDA 捐贈千萬美金 助明新科大打造人才培育基地

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
明新科大獲贈價值1千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，(右起)明新科大校長呂明峯、西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇及茂泰科技總經理蔡奉文出席捐贈儀式。明新科大／提供
明新科大獲贈價值1千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，(右起)明新科大校長呂明峯、西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇及茂泰科技總經理蔡奉文出席捐贈儀式。明新科大／提供

為強化台灣在IC設計半導體領域的教育能量，西門子EDA與茂泰科技攜手捐贈價值1,000萬美金的EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）軟體工具予明新科技大學電子工程系。捐贈儀式於7月29日在明新科大校內隆重舉行，並正式啟動校企合作人才培育計畫。

明新科大校長呂明峯表示：「EDA可說是晶片之母，從功能設計、驗證到實體設計（布局、布線、設計規則檢查等），都是晶片開發不可或缺的核心工具。非常感謝西門子EDA與茂泰科技的大力支持，讓明新科大的IC設計教育更上一層樓。這不僅是資源挹注，更是我們教學改革與國際人才鏈結的重要里程碑。」

西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇指出：「全球各國正積極投入半導體產業，不僅興建晶圓廠，更展開跨國科技人才爭奪戰。明新科大以產業標準打造半導體人才培育基地，讓學生與產業無縫接軌。西門子EDA除了軟體工具捐贈，未來更將與校方合作實務導向設計課程，打造學生、學校與業界三贏局面。」

茂泰科技總經理蔡奉文表示：「我們期待透過這次捐贈，為學生打造與產業同步的實務教學場域，縮短學用落差，並回應半導體產業對設計人才的迫切需求，善盡企業社會責任。」

呂校長進一步說明，明新科大電子工程系長期深耕晶片布局人才養成，校內建置的半導體人才培育基地，涵蓋封裝、測試、製造、檢驗到廠務等完整產線，實作環境讓學生能在校園內即熟悉產線設備與作業規範。近年來，明新科大更積極推動「科技教育外交」，吸引阿曼、巴拉圭、瓜地馬拉、越南等國派學員來台學習半導體專業，促進國際教育資源共享，也深化台灣的科技教育影響力。

電子工程系主任張丞勛表示，本次捐贈的EDA軟體涵蓋從Layout、Physical Design到Front-End Design的完整設計流程，能大幅提升教學與實作效能，培育具備業界即戰力的IC設計與電子工程人才。茂泰科技同步安排業師進駐，協助軟體環境維護、課程規劃與實務導入，確保學生學習能與業界無縫接軌。

明新科大藉由這項千萬級資源挹注，攜手西門子EDA與茂泰科技合作IC設計人才育成，落實「資源共享、教學創新、產業共育」理念，讓學生在學即可與產業接軌，實現「入學即就業」的目標。

明新科大獲茂泰科技與西門子EDA捐贈價值 1 千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，同時導入國際級資源與業師，合作IC設計實務人才育成。明新科大／提供
明新科大獲茂泰科技與西門子EDA捐贈價值 1 千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，同時導入國際級資源與業師，合作IC設計實務人才育成。明新科大／提供
明新科大強化IC設計實務人才育成，由校長呂明峯(右)、茂泰科技總經理蔡奉文(左)代表雙方簽署人才培育合作，西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇(中)出席見證。明新科大／提供
明新科大強化IC設計實務人才育成，由校長呂明峯(右)、茂泰科技總經理蔡奉文(左)代表雙方簽署人才培育合作，西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇(中)出席見證。明新科大／提供

IC設計 半導體 西門子 明新科技大學

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