三星財報／第2季收入為74.6兆韓元 晶圓代工2奈米下半量產

三星電子今天發布英文新聞稿，公布了截至2025年6月30日的第2季度的財務業績。公司該期間收入為74.6兆韓元，比上一季度下降了5.8%。營業利潤下降到4.7兆韓元。另外半導體的晶圓代工2奈米將於下半年量產。

依據新聞稿，三星提到，裝置解決方案（DS）部門報告說，由於高密度、高效能記憶體產品銷售擴大，收入有所增加，但記憶體庫存價值調整和與中國相關的出口限制對非記憶體影響的一次性成本對利潤產生了不利影響。在裝置經驗（DX）部門，由於第1季度推出新智慧手機型號後銷量連續下降，營業利潤同比下降。

展望H2，三星提到，DS部門計劃積極滿足對高附加值和人工智慧驅動產品日益增長的需求，並繼續加強先進半導體的競爭力。DX部門將尋求儘量減少可能持續存在的關稅政策造成的不確定性的影響。

三星提到，半導體有望積極主動地滿足持續的人工智慧需求DS部門第2季度的合併收入為27.9兆韓元，營業利潤為0.4兆韓元。

在2025年第2季度，Memory Business透過擴大HBM3E的銷售和擴大高密度DDR5產品的比例，積極主動地滿足了強大的伺服器需求。此外，隨著之前延遲的資料中心專案的恢復，伺服器固態硬碟的銷售額增加，幫助NAND庫存大幅減少。然而，收益受到庫存價值調整等一次性成本的影響。

在2025年第2季，由於主要雲服務提供商的持續投資，人工智慧需求預計將保持強勁，因此對DRAM和NAND的伺服器需求預計將保持強勁。

為了滿足AI伺服器對DRAM的堅實需求，Memory Business將主動滿足對高密度產品的需求，並透過HBM、伺服器LPDDR5x、高密度DDR5、24Gb GDDR7和其他產品實現產品多樣化。對於NAND，Memory Business計劃增加高密度和高效能SSD的銷售，同時加快所有應用程式向第8代V-NAND的過渡。

系統LSI業務從使用Gate-All-Around（GAA）流程的旗艦片上系統（SoC）的發貨中產生了堅實的收入，但由於開發先進產品的成本較高，收益的改善有限。

在2025年H2，三星提到，系統LSI業務將專注於提高Exynos的競爭力，以確保其在2026年主要客戶的旗艦移動陣容中採用，並擴大超高解析度和奈米稜鏡感測器的銷售。

儘管第1季度收入大幅增長，三星提到，但由於美國限制向中國出口先進人工智慧晶片，以及成熟節點的利用率持續低，導致庫存價值調整的影響，晶圓代工的收益仍然疲軟。

在2025年H2，三星提到，Foundry Business將使用2奈米GAA工藝大規模生產新的行動SoC。旨在透過擴大對主要客戶的銷售來提高工廠利用率和盈利能力。