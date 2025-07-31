丹娜絲風災電信業者對受災戶提供免費通話分鐘數 累積災損逾2億元

丹娜絲風災重創中南部多處基礎建設，台灣電信產業發展協會指出，三大電信為減輕災區受災客戶災損壓力，並響應行政院與主管機關國家通訊傳播委員會關懷災區政策，以利災區受災客戶災後家園重建，三家電信業者分別再提出贈送月租型行動電話免費通話分鐘數的關懷行動，連續送受災客戶2個月每月國內網內外300分鐘免費通話數。

電信協會指出，業者已啟動跨區應變調度機制，調派台行動基地台車、電桿、衛星設備、可攜式發電機等大量的設備與資源搶修，災後，在許多地基倒塌或流失地區，也利用高空作業車及纜線與不同短期、臨時或替代工法快速修通，目前市話、寬頻、行動等通訊設備整體修復率已超過99%。

電信協會統計，丹娜絲風災中電信業者受損的基地台、光纜等通信設備，損失超過2億元。三大電信在第一時間緊急出動維修工程師，出動約7,000人次的維修人力，投入災區搶修，以讓民眾盡快恢復通訊。近期三大電信業者也開始對受災地區民眾提出各種關懷方案，包含電信費用減免、減收換卡費用、暫緩帳單催收、修換機優惠及延繳作業等多項優惠。

電信協會也表示，電信業者也期盼政府能兼容民眾權益與產業永續的政策視角，協助受災戶與受災產業，災後能快速重建家園、恢復正常生活與維持社會安定與發展。