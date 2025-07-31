從美來台受訓被歧視！前台積電工程師揭4年經歷：薪水很好卻留不住人

全球晶圓代工龍頭台積電赴美國亞利桑那州設廠，一名曾在該廠任職4年的工程師近日於Reddit論壇上詳敘被壓榨的過程，而且他在台灣受訓完再到美國上班，中間經歷許多混亂及不安，甚至發生種種歧視，文章引發許多網友關注。

台灣人不幫美國同事

原po指出，2021年加入台積電後便在那年夏天前往台南受訓，期間包括住宿安排、工作用的設備、最基本的進出門禁都一團亂，甚至缺乏可以用英文溝通的窗口。許多台灣員工對於這批即將派到美國工作的同事也不太願意協助，理由是「美國人賺太多了，薪水很高，不值得我們幫忙」。

他透露在台灣這段日子深刻感受到文化差異和排外氛圍，所以後來有20%的人選擇離職。幾年後回到了亞利桑那，新廠施工進度嚴重落後、現場規畫鬆散、要求未經完整訓練的員工做設施維護、主管偏好用台灣人等，如果拒絕服從還會導致年終考績被扣分，這時大約有70%的人已離開公司。

嚴重的性別與種族歧視

此外，他在面試新人時也被指示要優先考慮台灣人，其次為持有簽證的人，因為較好控制。至於印度裔人士不要錄取，還給他們取難聽的綽號，他面試的人當中，其實早就有幾個是內定，高層也跟他坦言面試只是形式，因為那些內定的人曾在台積電工作過，原po很震驚面試還會扯到這樣的裙帶關係。

除了內部人事問題，充斥職場霸凌的環境與高工時也令他無法忍受。原po指出每日工時高達14至16小時，經常晚上9點、10點才下班，「公司會故意在下午4、5點給你急件專案，並說明天一早要討論」，這也意謂著自己被迫要加班。

他還爆料台積電職場對女性與身障者極度不友善，比方，主管把女同事的臉書和IG帳號傳給大家「評價」，還有男同事直接跑到她的面前嘲笑其長相跟身材怎麼跟照片差這麼多，結果女方在公司哭了一整天。

他強調，很多人都說在台積電工作很棒，他承認是真的，也沒聽過有人被裁員，而且薪水確實不錯。但事實上，好員工都走了，留下來的都是劣質的員工，導致自己增加很多額外工作量收爛攤子。他的主管還曾說，「台積電不會裁掉任何人，只會逼你辭職」，而他離職後跳槽，薪水就增加了30%。

台積電赴美設廠難處多

不少人在文章下留言，「我是台灣人，剛辭去台積電設備工程師的工作，我必須說你的經驗非常真實」、「只能說，歡迎來到半導體世界，他們能打敗英特爾是有原因的」、「我寧願拿最低工資當清潔工，也不想當台積電的工程師」、「在台灣和美國工作的朋友對台積電運作也是這樣講」。

其他人也表示，「我是台灣人，台積電曾是我們公司的客戶，我很高興自己不在半導體行業工作了，現在我住在亞利桑那州，看到台積電把他們的職場文化帶到美國，真的讓我想嘔吐，真的非常想向當地的勞工部門舉報他們濫用學生簽證或旅行簽證把工人帶到這裡」、「男友是印度裔而受到台灣工程師訕笑，聽到好幾次問為什麼會喜歡膚色較深的人，而不是我們自己的人？」

然而也有人認為台積電到美國設廠本來挑戰就很大也有很多難處，因為美國人更具個人主義，不服從管理，沒有集體榮譽感，也缺乏團結精神，這與晶片製造業需要團隊合作、長時間工作，並且需要服從產線嚴格管理本來就很不一樣。此外，美國現在與中國競爭非常激烈，「如果台積電搬到中國，中國在不到十年的時間內將控制晶片製造業」。