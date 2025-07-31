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內捲夾殺嚴重 謝金河：蘋果、Tesla、星巴克「成也中國敗也中國」
財信傳媒董事長謝金河今在臉書指出，包括蘋果、Tesla等美國科技大廠及星巴克，頻頻上演成也中國，敗也中國的戲碼。在美中角力下，在中國遇到麻煩的美國企業會愈來愈多，但這個現象在台灣老早就演練過。
謝金河指出，蘋果全球門市超過530個，在中國有56個，蘋果準備關閉大連百年城的門店。蘋果在中國本地市場遭小米，Vivo，Oppo夾殺，市占率一直下滑，最壞情況很可能面臨三星手機同樣的命運，關閉直營門市。
此外，蘋果生產基地移動，到今年6月，蘋果在印度生產比重上升至44%，比去年同期增長240%，越南也上升至30%，中國剩下25%，接下來，大家可能看到鴻海有更多和印度的連結。
謝金河指出，過去20年，美國科技大廠頻頻上演成也中國敗也中國的戲碼。蘋果一直都是全球市值最大的企業，如今變成老三，蘋果市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，庫克已面對空前挑戰。
謝金河說，最近Tesla下給三星165億美元的Ai6晶片，同時也下給LG43億美元LFP電池，馬斯克已經察覺鷄蛋不能全部放在中國的籃子，開始採取分散行動。
今年比較辛苦的是星巴克，謝金河指出，過去中國市場是星巴克最重要成長動能，如今成為內捲夾殺對象。星巴克剛公布季報，淨利5.58億美元，年減47%，同店銷售下滑2%，已經是連六季下滑。星巴克準備出售中國業務，但價格不好，談得不順利。
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