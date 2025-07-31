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鴻海東元結盟 外資看好有助鴻海切入 L12商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影

鴻海（2317）、東元（1504）30日宣布採取增資換股形式，搶攻全球AI資料中心建置朝向標準化與模組化發展商機，對此，法人認為，雙方合作預期將有機會打入客製化需求較低Tier 2 CSP客戶，外資則分析，部分ODM廠已開始進軍L12(資料中心基礎建設)業務，我們相信鴻海建立策略夥伴關係，有助於鴻海抓住L12業務機會。

東元與鴻海宣布將以增資發行新股並換股方式進行策略聯盟，東元電機將增發新股237,644,068股予鴻海，鴻海將增發新股72,481,441股予東元電機，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股。

交易完成後，鴻海將持有東元10%股權，東元則將持有鴻海約0.519%股權。交易尚須向主管機關送件申請核准，預計今年第4季完成。

東元與鴻海近期進一步就台美建置資料中心業務展開洽談，目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。

對此，法人指出，對鴻海而言，目前在高階AI伺服器市場約達四成，客戶包含大型CSP及企業客戶，隨鴻海與東元合作模組化AI伺服器，預期將有機會打入客製化需求較低Tier 2 CSP客戶。

法人表示，此次換股對於鴻海股權稀釋影響性極低，且有機會開拓大型雲端客戶以外市場，對於公司雲端事業部可擴展新客戶，長期對於鴻海發展將正向看待。

亞系外資認為，隨著AI對大規模集群的需求上升，市場時間至關重要，部分ODM廠已開始進軍L12業務，我們相信鴻海建立策略夥伴關係，有助於鴻海抓住L12業務機會。

美系外資認為，這是鴻海垂直整合策略契合的重要戰略，並能隨著需求的發展，提升其在AI基礎設施領域的競爭力。

日系外資指出，鴻海、東元換股結盟為雙贏策略，因為資料中心基礎設施設計和布署在應對AI伺服器性能升級方面日趨重要，相信鴻海與東元的合作可以幫助鴻海提高對客戶的增值服務，並加強其資料中心基礎設施層級能力。

鴻海 東元電機

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