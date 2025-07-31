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鴻海溢價12.7%結親東元原因曝 內情人士：星際之門標案得靠東元西屋

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影

「我們一定要跑得比別人快！」鴻海科技副總巫俊毅30日與東元電機現身證券交易所，彼此以增資換股方式建立策略聯盟關係，瞄準的是全球AI資料中心商機。

消息人士指出，鴻海（2317）以較佳條件（增資換股而非併購、換股比例推算約溢價12.71%）與東元結親，儘管綜效多，但最關鍵是東元手握兩門票：除有馬來西亞機電工程公司NCL，最重要是德州TECO-Westinghouse（東元西屋）有美國能源部（DOE）與國防部（DOD）工程承包商資格。

「AI伺服器供應商對手有緯創、廣達及緯穎等業者。」一位內部人士指出，鴻海在AI伺服器競爭上早已習慣這些熟悉面孔，儘管要從L11單機櫃朝L12多機櫃叢集交貨，確實是資料中心供應商重要能力，但鴻海更在意是若要參與美國政府AI基礎建設資料中心建置，希望從被發包的下包單位（Subcontractor）向上成為主標廠商（主要合約商），勢必要有政府供應商資格。

美國2025年初在總統川普宣布下，宣布要四年內投資5,000億美元，大舉興建AI基礎設施，被稱為星際之門計畫（Stargate Project），東元位於美國德州的TECO-Westinghouse，不只是擁有美國製造和在地服務的優勢，更長期在美國政府採購系統裡扮演供應商角色，具備政府標案正式供貨資格。

東元1988年與美國百年品牌西屋電氣合作，成立東元西屋馬達公司（TECO-Westinghouse Motor Company），生產大型工業電機控制系統，1995年東元出資併購成為100%子公司。

根據調查，東元西屋具備基本聯邦供應商資格，有效的UEI（R3QXGSVL8AJ4）與 CAGE Code（60089）註冊碼，鴻海與東元換股結親，鴻海就比同業更跨一步朝主標商資格邁進。

業者提醒，與東元結親並非就具備美國資料中心主標商資格，要能參與AI資料中心標案投標條件多，舉例說需在美N年以上營運經驗、有合格產品、具備建築資料中心標準執照、履約能力……等，還要遵守聯邦採購規範及完成多個政府身分註冊等，總言之，鴻海若有東元西屋的關係，是加快累積完整資格速度。

不只是美國星際之門商機，各國都積極建置主權AI算力，東元3月宣布收購馬來西亞機電工程公司NCL Energy （NCL）80%股權，隨即連拿2個馬來西亞的數據中心（Data center）標案，業者透露，這也是基於NCL具備當地主標商資格，透過此門票，鴻海將可以跟東元聯手攻城掠地。

除了鴻海，緯穎在馬來西亞建置楊忠禮集團資料中心，也具備L12建置能力，這意味未來鴻海跟緯穎在馬來西亞AI資料中心標案上勢必將碰頭。

另外，東元在台灣擁有最多AI資料中心主標商實績，除承做過Google的彰濱工業區，也是微軟資料中心供應商，東元在新加坡跟香港也有標案經驗。累計10年來，東元曾交貨三大CSP客戶，累計資料中心總裝置容量已突破700MW。

鴻海另一個提出的雙方合作重點是AI資料中心建置的「模組化及標準化」。巫俊毅指出，鴻海跟東元將結合彼此在機電與資通訊的優勢，朝向資料中心標準化及模組化發展，他解釋，伺服器前段（基板到一台主機）已經逐漸標準化，量產速度加快，但現在後段基礎建設還沒有，導致資料中心建置速度跟不上，鴻海跟東元的合作就是要節省客戶的機房建置時間跟成本。

他透露，此合作會先鎖定台灣、亞洲、美國與中東等地區。

東元表示，未來機房內建置（伺服器、冷卻設備、UPS等）由鴻海負責，機房外的核心機電產品如馬達、匯流排、發電機、變壓器、配電盤等由電力基礎設施由東元負責，為加強綜效，雙方將成立綜效策進小組，由董事長劉揚偉跟利明献親自參與。

一家是全球最大AI伺服器龍頭，一家是台灣最大機電供應商，今年底要以換股方式鞏固合作，攜手大搶全球AI主權算力中心建置商機，巫俊毅表示，換股是最快的方式，雖此合作為業界創新模式，但將來其他同業也可能有類似做法，因此鴻海必須跑得比別人都快，茁壯更快，更有成本競爭力才行。

鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影

鴻海 東元電機

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