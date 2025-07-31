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鴻海與東元宣布策略聯盟 業界盼激出AI產業新火花

聯合報／ 記者籃珮禎吳凱中/ 台北報導

鴻海與東元昨宣布策略聯盟，布局全球ＡＩ資料中心市場。業界認為，此舉為台灣ＡＩ產業發展注入新動能，展現台灣企業整合優勢、尋求突破的決心。這場由五十一歲的鴻海與六十九歲的東元共同譜寫的合作，將激盪出台灣ＡＩ產業的新火花。

鴻海與東元這次攜手非一時起意，從ＭＩＨ電動車大聯盟時鴻海採用東元馬達，就埋下技術協作種子。隨後東元與鴻海集團子公司臻鼎在低碳節能領域的合作，更深化雙方在綠色供應鏈的連結。鴻海發言人巫俊毅在記者會表示，此次結盟是雙方在洞悉ＡＩ資料中心模組化大趨勢下的水到渠成，彰顯產業合作的成熟與必然。

鴻海集團在創辦人郭台銘時代，一向以敢於併購並掌握主導權聞名科技業，這次結盟東元卻選擇以換股方式進行，顯示鴻海董事長劉揚偉策略轉向「分享、合作、共融」風格。

而在策略聯盟背後，是兩家領導人對產業趨勢的共同判斷與戰略共識。東元董事長利明献從宏觀視角指出，ＡＩ崛起與貿易保護主義正重塑全球供應鏈，他視此次合作為東元將既有優勢延展至ＡＩ資料中心一站式解決方案的關鍵契機，將加速切入藍海市場，實踐更快速的國際化布局。

鴻海董事長劉揚偉則著眼於效率與整合，強調快速響應市場需求是決勝關鍵。鴻海藉其在ＡＩ伺服器機櫃領域的深厚實力，結合東元電機工程經驗，旨在打造更全面、高效率的資料中心建置方案，提升ＡＩ基礎設施市場競爭力。

法人指出，鴻海與東元的策略聯盟將產生顯著加乘效應。尤其在美國「星際之門計畫」ＡＩ資料中心等大型項目中，雙方技術整合將使其在供應鏈中占據更關鍵地位。這不僅能鞏固鴻海全球ＡＩ伺服器機櫃龍頭優勢，也能拓展東元機電與自動化實力。

AI 鴻海 東元電機

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