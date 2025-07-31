鴻海、東元換股結盟 搶攻AI資料中心商機

鴻海與東元昨天共同宣布，透過各自發行新股並換股進行策略聯盟，攜手搶攻ＡＩ資料中心商機，換股比率為東元一股換發鴻海○點三○五股，預計第四季完成，屆時鴻海將取得東元百分之十股權，躍居第二大股東，東元將持有鴻海約百分之○點五一九股權。

這是鴻海衝刺ＡＩ商機以來，首次對台灣企業的大手筆的換股結盟案。業界分析，鴻海已是ＡＩ伺服器組裝龍頭，東元則是老牌機電廠，隨著ＡＩ基建整合要從伺服器組裝延伸至後段機電工程，鴻海與東元結盟，將可延伸接單優勢，劍指美國高達五千億美元的「星際之門」ＡＩ基建大商機。

鴻海與東元因有重大訊息待公布，兩家公司昨天股票暫停交易，昨天下午由鴻海發言人巫俊毅、東元發言人簡世雄出席重大訊息說明會，說明換股合作案。兩人均強調，將結合兩家公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球ＡＩ資料中心建置朝向標準化與模組化的發展。

另一方面，東元與鴻海近期進一步針對台美建置資料中心業務展開洽談，目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。

鴻海、東元廿九日收盤價各為一七一點五元、四十六點四元，以廿九日收盤價與雙方敲定的換股比率計算，鴻海此次溢價百分之十二點七取得東元股權，東元則以折價百分之十一點三取得鴻海股分。

雙方將以各自透過增資發行新股並換股方式進行策略聯盟，以廿九日收盤價計算，此次雙方發行新股規模市值相當於一二四點三億元，但因透過換股進行，因此不涉及現金交易。

巫俊毅說，資料中心主要由機房內設備（伺服器、冷卻系統、ＵＰＳ等）以及機房外電力基礎設施所組成，雙方透過策略聯盟，結合在ＡＩ伺服器、機電與資通訊的優勢展開深度合作，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案。

鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海會在既有的客戶服務與垂直整合優勢之下，積極開發ＡＩ資料中心模組化的架構，希望進一步將價值鏈從伺服器零組件與機櫃延伸至資料中心建置領域，並結合東元在資料中心電機工程方面的深厚經驗，提供更完整、高效率的一站式解決方案。

東元董事長利明献表示，藉由鴻海長期為國際科技大廠提供全球供應鏈的優勢能力，和東元的策略合作可以自現在已經合作的低碳智慧工廠與能源服務領域，延伸到未來的資料中心一站式解決方案，可望加速東元切入藍海市場。

此外，東元位於美國德州的TECO-Westinghouse，擁有美國製造和在地服務的優勢，是高知名度的動力及電氣化品牌，配合鴻海在美國的製造基地，符合兩家公司擴大美國製造、重塑全球供應鏈的策略方向。