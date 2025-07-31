聯發科：三大業務強勁增長 對與輝達合作超級晶片量產「感到振奮」

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（30）日於法說會上表示，即便本季營收因客戶已於上半年提前拉貨而面臨季減，全年旗艦手機、連網通訊，以及運算解決方案等三大業務都將強勁增長，尤其對接下來旗艦晶片天璣9500與和輝達合作的GB10超級晶片量產感到振奮。

蔡力行強調，聯發科穩健地走在中長期成長軌道上。他並首度揭露今年三大業務營收與增長目標，其中，手機業務表現穩健，並持續拓展旗艦市場，預計今年旗艦手機營收將達30億美元，年增率超過40％。

蔡力行指出，聯發科連網通訊產品組合包括WiFi 7、5G數據機及10G GPON等，也會持續擴大市占率，預期今年相關營收將強勁成長、達30億美元以上。

此外，聯發科現有運算解決方案包含平板、Chromebook，及與輝達共同開發的GB10專案等，受惠於強勁的AI需求，今年也預計有超過八成的營收增幅，達到約10億美元規模。

最受矚目的資料中心ASIC晶片進度，蔡力行說，將於本季設計定案，相關專案將從明年開始貢獻營收，並努力達成年度業績10億美元以上的目標，同時看好接下來幾年相關業務都會強勁增長，目前已與多家雲端服務供應商（CSP）討論資料中心客製化晶片的機會。

此外，企業級客製化晶片及車用領域這兩個市場，對聯發科中長期各自有超過400億美元的市場機會。

在車用領域，聯發科與輝達合作為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1，預計將於今年下半年送樣，明年開始貢獻營收。

蔡力行提到，由於部分需求已提前至上半年，而導致季節性有別以往，預期本季業績將季減。

展望本季，聯發科在新台幣兌美元29：1的匯率計算基礎下，預估單季新台幣營收落在1,301億至1,400億元之間，季減7％至13％，並較去年同期減少1％至增加6％之間；美元營收將介於44.9億美元至48.3億美元間，季減1％至8％，年增10％到18％；毛利率預估為47％正負1.5個百分點。

聯發科提到，與第2季財報適用匯率基礎為1美元兌新台幣30.9元相較，匯率變動對該公司本季新台幣營收約有6％潛在影響。