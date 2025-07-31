鴻海、東元換股結盟絕非臨時起意 強強聯手激盪AI新火花

經濟日報／ 記者籃珮禎吳凱中／台北報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

鴻海（2317）與東元昨（30）日宣布換股結盟，攜手搶攻AI市場。業界認為，此舉為台灣AI產業發展注入新動能，展現台企整合優勢、尋求突破的決心。51歲的鴻海與69歲的東元合作，激盪出台灣AI產業新火花。

業界指出，雙方這次合作絕非臨時起意，「情投意合」主要來自過往密切互動。鴻海先前開始積極布局MIH電動車大聯盟時，東元就是馬達主要供應商，埋下技術協作種子；東元與鴻海集團子公司臻鼎在低碳節能領域合作，也開啟綠色供應鏈的連結。

鴻海發言人巫俊毅表示，從長期累積的信任與技術互補，此次結盟是雙方在理解AI資料中心模組化大趨勢下的水到渠成，「是產業合作時機成熟，也是必然」。

策略聯盟背後，是兩家公司領導人對產業趨勢的共同判斷與戰略共識。鴻海董事長劉揚偉著眼於效率與整合，以快速響應市場需求抓住決勝關鍵，鴻海在AI伺服器機櫃領域的深厚實力，結合東元的工程經驗，能提供全面且高效率的資料中心建置方案，提升AI基礎設施市場競力。

東元過去被歸為傳統產業廠商，在這次合作中展現新風貌。東元去年從金融業延聘利明献出任董座，帶來跨產業觀點，讓東元成為專業經理人當家，將過往馬達、重電的深厚技術轉化為產業地位，也讓東元從製造業轉為解決方案提供者。

利明献認為，此次與鴻海合作，是將東元既有優勢延展至AI資料中心一站式解決方案的關鍵契機，將加速切入藍海市場。

AI 東元 鴻海

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