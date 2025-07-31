鴻海、東元換股結盟 華新搭上線...幕後贏家

鴻海、東元將換股結盟攜手攻AI，據悉，東元大股東寶佳、華新兩大集團對此均持正面態度，其中，華新麗華集團透過此案，間接持股鴻海，由於華新（1605）具備電動車電池關鍵原料鎳礦資源，近年並大舉投資新能源領域，東元結盟鴻海，意外為華新未來在電動車、新能源等領域找到鴻海這個新夥伴，成為背後另一贏家。

寶佳、華新麗華集團原為東元前二大股東，隨著鴻海換股結盟東元，華新麗華集團將退居東元第三大股東，東元最大股東仍為寶佳，鴻海成為第二大股東。

東元這家近70年老牌企業，在董事長利明献掌舵下，正以全新姿態邁向國際。從經營權紛擾到專業經理人主導，不僅為東元注入金融活水，更讓其重心從「經營權之爭」轉化為「產業布局之戰」，並與鴻海策略聯盟，迎來嶄新發展契機。

業界分析，東元此次與鴻海換股，一定先需要大股東點頭，隨著此案成局，顯示寶佳、華新麗華這兩大集團持正面態度，對寶佳、華新麗華後市也有正面助益。