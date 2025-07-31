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劉揚偉轉向共融 取代併購

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）搶攻AI商機，在董事長劉揚偉掌舵下，不僅策略結盟東元，有望成為東元第二大股東，並順勢擴大AI伺服器全球市占率。此次鴻海選擇以換股方式和東元合作，也與過往強勢併購作風不同，顯示鴻海近年在劉揚偉帶領下，策略轉向「分享、合作、共融」風格。

鴻海集團在創辦人郭台銘時代，一向以敢於併購並掌握主導權聞名科技業，不過，此次鴻海與東元結盟以換股方式進行，以換股比率來看，此次合作顯然對東元更為有利。

對於雙方合作，鴻海發言人巫俊毅指出，鴻海近年文化與策略是要「分享、合作、共融」，希望與志同道合的合作夥伴一起開拓市場，目前以業務合作推動為主；至於鴻海未來是否取得東元董事席次，會在合適時機點評估。鴻海、東元現階段將先組成「綜效策進小組」，推進合作項目，擴大雙方在全球AI資料中心市占。

鴻海 東元 董事長

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