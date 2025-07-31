鴻海、東元換股結盟 法人：櫃子內外一把抓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

鴻海（2317）與東元昨（30）日宣布換股結盟，法人按讚，看好雙方結盟具高度互補，將加速推動AI資料中心基礎設施的整合與模組化布局。

法人分析，鴻海過去專注於資料中心「櫃子內」的機櫃製造與系統整合，東元則專精「櫃子外」的能源管理、空調、電力系統與機電工程，雙方合作可望一站式提供資料中心從機櫃到電力、冷卻、不斷電系統（UPS）的全方位解決方案，滿足雲端服務供應商（CSP）客戶對標準化模組建置的迫切需求。

另外，多機櫃部署時需整合電力分配、冷卻管理與UPS，東元可望在相關領域扮演技術整合角色。未來雙方模組化AI伺服器解決方案，將推廣至台灣、亞洲、中東及美國市場；東元則將進一步聚焦於機電系統、空調與能源管理，未來在資料中心的應用將更具出海口。

東元 鴻海

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