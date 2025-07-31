印度對等關稅 牽動鴻海代工iPhone布局

美國總統川普30日宣布印度對等關稅稅率為25%，鴻海（2317）為台廠中布局印度最深的廠商。業界指出，印度關稅較預期高，牽動銷往美國市場iPhone的生產布局。

鴻海昨（30）日未對印度關稅做出評論。鴻海印度廠區主要協助蘋果生產消費性電子產品，涵蓋iPhone整機組裝及相關零組件生產，今年也開始在印度量產AirPods耳機並銷往美國。

鴻海已在印度嘗試生產不同產品。今年5月，印度政府批准印度HCL集團與鴻海合資興建一座半導體工廠，總成本370.6億盧比（約新台幣131億元），2027年投產，規劃生產筆電與手機用晶片。

業界人士估，印度稅率比預期高，蘋果原規劃iPhone多數由印度廠生產再銷美的策略，可能產生變化。

其它代工廠和碩集團、緯創等已淡出蘋果iPhone生產業務。和碩在印度生產線計畫仍在評估，業界評估美國關稅對其影響不大。緯創2024年將印度iPhone代工廠房出售給塔塔集團，退出蘋果iPhone代工業務，僅保留售後服務營運據點。