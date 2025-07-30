整理包／鴻海、東元投「換股」震撼彈 目的、影響、市場看法一次看

電子代工龍頭鴻海（2317）30日召開重訊記者會，並宣布將與東元（1504）以換股的方式啟動策略合作，雙方將各自發行新股，以1股東元換0.305股鴻海的方式完成換股，預計交易最快將在第4季完成。這一決策不僅僅是兩家公司之間的商業交易，更是兩大企業在當前競爭激烈的市場環境中，尋求資源整合、技術提升及市場擴展的一種重要手段。《經濟日報》也為讀者依序列出雙方這次宣布合作的亮點，快來看看吧！

1.合作形式：

事實上，「換股」的具體形式通常涉及股權的相互轉讓。根據公告，鴻海這次將以一定比例的股份交換東元的股份，這意味著鴻海和東元將各自持有對方的一定比例股份。這種方式不僅能夠增強彼此的利益綁定，還能促進雙方在業務上的深度合作。例如，若鴻海持有東元的10%股份，反之亦然，這將使得雙方在戰略決策上有更強的聯繫和共識，進而促進合作的順利進行。具體來說，鴻海此次完成換股後，將進一步成為東元電機公司的第二大股東，未來更有機會進一步進入董事會取得重要席次，這一點也格外引起市場投資人的關注。

2.目的：

鴻海與東元這次拋出以換股方式進行「策略合作」的震撼彈，其主要目的是為整合雙方手中現有的各項資源，包括技術、供應鏈、研發能力以及市場渠道。鴻海作為全球最大的電子製造服務供應商，擁有強大的製造能力和全球供應鏈管理經驗；而東元則在電機、電氣設備及自動化領域具有深厚的技術積累。兩者的合作將有助於提升雙方的競爭力，並可能促進新產品的開發和市場擴展。特別是在電動車及可再生能源領域，兩家公司可以共同開發新技術，推動行業的創新。

3.公司說明：

鴻海發言人巫俊毅於重訊記者會透露，雙方透過換股方式合作，是經過內部仔細衡量才做出的決定，同時也是推動「時間最快」的合作方式，整項合作計劃都很自然，團隊預估這項交易將在第4季完成，待完成後，雙方也會讓策進科技小組儘速推動執行，並藉此來加速彼此的合作奏效。他坦言，「資料中心模組化」不僅是此次合作的一個重要契機，也凸顯出市場需求仍相當強勁，雙方透過這次合作將進一步擴大在「台灣、亞洲、中東跟美國」等地的布局。

背後意義

4.資源整合：

透過換股，鴻海與東元能夠更有效地整合彼此的資源。例如，鴻海的製造能力可以與東元的技術研發相結合，從而加速新產品的上市速度。具體來說，鴻海在電子產品的製造方面擁有先進的工藝和設備，東元在電機控制技術上具備優勢，雙方可以在電動車驅動系統的開發上進行深入合作，縮短產品開發周期，提升市場反應速度。

5.強化競爭力：

在當前全球經濟環境變化迅速的背景下，鴻海與東元的合作將有助於提升雙方在市場上的競爭力。特別是在「電動車」、「智能家居」和「再生能源」等創新科技領域，兩家公司可以共同開發新技術、新產品，從而在市場中占據先機。比如，鴻海可以利用其在電子組件上的優勢，與東元的電機技術結合，推出更高效的電動車充電系統，這將吸引更多的消費者和合作夥伴。

6.市場信號：

鴻海和東元這次啟動合作，也是藉機向市場傳遞出，雙方在未來各領域發展上的看好，同時也展示出兩大台廠對科技創新領域發展前景的樂觀態度。這種信心不僅能吸引投資者的注意，還可能促使其他企業考慮進行類似的合作，進一步促進行業內的合作潮流。例如，其他競爭者可能會看到這一合作的潛在優勢，從而考慮與其他企業進行合作，以提升自身的市場地位。

7.創新驅動：

隨著兩家公司在技術上的深度融合，創新將成為未來發展的重要驅動力。鴻海在電子製造方面的專業知識與東元在電氣技術上的優勢相結合，將能夠催生出更多具有市場潛力的新產品。具體而言，雙方可以合作開發「智能家居系統」，並利用鴻海的電子產品設計能力和東元的電氣控制技術，推出更具競爭力的智能家居解決方案，滿足消費者日益增長的需求。

8.可能影響的同業：

鴻海與東元的合作無疑會對整個行業產生極大的影響，其他同業包括台達電（2308）、以及華碩（2357）等大廠，都將面臨到更大的競爭壓力，隨著鴻海與東元的合作，這兩家公司將在技術和市場占有率上形成優勢，這將迫使其他競爭者必須重新評估其市場策略，以應對可能出現的市場變化。具體來說，台達電在電源管理和自動化解決方案上的優勢可能會受到威脅，因為鴻海和東元的合作可能會推出更具創新性的產品，搶占市場份額。

9.市場份額重新分配：

鴻海和東元的合作可能導致整個電子市場份額被迫重新進行分配。隨著這兩家公司在新產品開發及市場推廣上的協同效應，其他競爭者將需要面對市場份額被侵蝕的風險。例如，若鴻海和東元共同推出一款具備先進技術的電動車驅動系統，可能會迅速占領市場，導致競爭對手的產品銷售下滑，進而影響其整體業績。

10.價格戰風險：

如果競爭對手無法快速適應這一變化，可能會引發價格戰。價格戰不僅會壓縮利潤空間，還會導致行業整體利潤水平下降。這對於資金實力較弱的企業而言，將是一個巨大的挑戰，甚至可能影響其長期生存能力。例如，若某家競爭者因為市場份額下降而不得不降價以吸引顧客，這將進一步加劇行業內的競爭，形成惡性循環。

11.技術研發的壓力：

同業可能需加大在技術研發上的投入，以應對鴻海和東元可能推出的新產品和服務。這將增加其他企業的資本支出及風險，特別是在當前技術更新速度加快的背景下，企業需要不斷投入資源以保持競爭力。例如，若其他企業希望在電動車市場中保持競爭力，可能需要投入更多資金進行電池技術的研發，這將對其財務狀況造成壓力。

12.市場加速整合：

隨著鴻海與東元的合作，行業內可能出現更多的併購和合作案例。其他企業可能會考慮與同行或相關產業的公司進行合作，以提升自身的競爭優勢。這將加速行業整合的進程，促使市場競爭格局發生變化。具體而言，某些中小型企業可能會尋求與大型企業的合作，以獲得資金和技術支持，從而提升自身的市場地位。

對此，鴻海與東元的換股合作是一個具有戰略意義的舉措，可能會對電機電子產業的競爭格局產生深遠影響。透過資源整合、技術合作和市場拓展，兩家公司將能夠在未來的市場中占據更有利的位置。其他同業在面對這一變化時，需謹慎評估其市場策略，以應對可能帶來的競爭壓力和市場挑戰。