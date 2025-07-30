東元牽手鴻海成AI黑馬？資深分析師：估值低、潛在漲幅上看36.8%

鴻海（2317）科技集團與東元（1504）30日正式宣布雙方經董事會決議，將透過增資換股方式結盟，成為策略夥伴，預計於今年第4季完成。法人表示，雙方結盟具高度互補性，將加速推動AI資料中心基礎設施的整合與模組化布局。

資深分析師莊佳螢指出，這項結盟對東元而言可視為「重磅利多」。在鴻海資源與技術加持下，東元的海外布局與AI應用發展將更具彈性與競爭力。東元目前股價處於相對低檔，本益比僅15.9倍，遠低於20倍的產業合理區間，評價面具備明顯優勢。

莊佳螢進一步分析，東元股價目前約46.4元，若依技術面與本益比修復空間來看，短期有望回補前波高點53.6元，潛在漲幅約15.5%；若中長期獲利動能與轉型效益持續發酵，甚至有機會挑戰歷史高點63.5元，潛在漲幅高達36.8%，投資價值不容忽視。

產業潛力方面，鴻海過去專注於資料中心「櫃子內」的機櫃製造與系統整合，東元則專精「櫃子外」的能源管理、空調、電力系統與機電工程，雙方合作可望一站式提供資料中心從機櫃到電力、冷卻、UPS的全方位解決方案，滿足雲端服務業者（CSP）對標準化模組建置的迫切需求。

另外，多機櫃部署時需整合電力分配、冷卻管理與不斷電系統（UPS），東元可望在此扮演技術整合角色。未來雙方模組化AI伺服器解決方案，將推廣至台灣、亞洲、中東及美國市場；東元則將進一步聚焦於機電系統、空調與能源管理，未來在資料中心的應用將更具出海口，預估東元2026年營收有望年成長10%至15%。