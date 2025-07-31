台灣大訪Google 談AI合作

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）總經理林之晨近期率團拜訪Google，他昨（30）日分享，此行主要推廣IMA的Taiwan Tongues，讓世界AI「懂台灣」。

此外，台灣大可望洽談更多AI應用與終端合作；近年台灣大積極投資新創，跨足雲端、共享車位、能源、虛擬幣、電競等，已經投資30多家新創，未來鎖定AI應用與終端及Web 3等。

台灣大昨日宣布攜手全民啟動「2025種福電」計畫，透過綠能與公益結合的群眾募資模式，將陽光轉化為公益支持的具體力量，預計募集450萬元，建置189片太陽能板，總裝置容量達92.61 kWp。20年間可產出超過215萬度綠電、創造約700萬元收益，全數捐贈予「心路社會福利基金會」。

林之晨表示，台灣大持續推動綠電使用，目前已達16%，同時強化發電及儲能，日前與泓德能源與富邦人壽共同投資富邦能源，總投資金額新台幣110億元，台灣大持股10%。

台灣大也關注AI領域，林之晨近期就率團赴美拜訪Google，除洽談合作，更大秀台灣大創新服務及新創能量。林之晨表示，此行主要推動IMA資訊經理人協會攜手文化人推動的「Taiwan Tongues台灣通用與料庫」，讓AI更了解台灣繁體中文、台文等，未來要持續推動進入國際重要AI基礎模型，目前獲得Google正面回應。

AI 台灣大

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