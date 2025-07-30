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台灣大啟動「2025種福電」 700萬綠電收益支持心智障礙者自立

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣大哥大啟動「2025種福電」計畫，預計建置189片太陽能板，20年創造約700萬元收益，將全數捐贈予「心路社會福利基金會」。由左至右為台灣大總經理林之晨、心路基金會執行長賴炳良、心路基金會庇護員工3位、台灣大基金會執行長劉麗惠。圖/台灣大哥大提供
台灣大哥大啟動「2025種福電」計畫，預計建置189片太陽能板，20年創造約700萬元收益，將全數捐贈予「心路社會福利基金會」。由左至右為台灣大總經理林之晨、心路基金會執行長賴炳良、心路基金會庇護員工3位、台灣大基金會執行長劉麗惠。圖/台灣大哥大提供

台灣大哥大今宣布啟動「2025種福電」計畫，今年以「Love Punch拳力以赴，讓愛發光」為題，八月將展開募資，預計61天內募集450萬，建置189片太陽能板，總裝置容量達92.61kWp。20年間可產出逾215萬度綠電、創造約700萬元收益，並全數捐贈給心路社會福利基金會，協助心智障礙者穩定就業與自立生活。台灣大更率先拋磚引玉，捐出歷年最高金額200萬元。

台灣大哥大總經理林之晨表示，「種福電」是企業實踐ESG的具體行動，更是全民參與的永續共創平台，藉由群眾募資將綠能導入公益場域，為庇護就業環境注入穩定電力。今年捐出歷年最高金額200萬元，並串聯13家手機供應商響應「購機即捐」機制，讓每台手機的消費行為轉化為公益與環境貢獻。

台灣大哥大永續品牌公關副總兼基金會執行長劉麗惠表示，邁入第9屆的「種福電」計畫，預計突破4000萬元，協助9家公益團體，20年創造9339萬綠電收益，產生1619萬度綠電、減碳超過8426公噸，等於種下22座大安森林公園。

今年種福電計畫則預估創造700萬元綠電收益，將全數捐贈心路基金會，運用於慈佑洗衣庇護工場提升綠電使用比例，由現行5%增至20%，同時導入更多節能設備與循環包材。心路基金會執行長賴炳良表示，將進一步擴大綠電採購，並投入循環經濟包材及節能設備添購，朝向建立「永續綠色庇護工場」目標。

台灣大運動家族成員、奧運金牌拳擊選手林郁婷擔任今年的「種福電」綠能大使。備戰期間，林郁婷特別抽出一天前往新北五股的慈佑洗衣庇護工場，換上工作圍裙，跟著庇護員工學習分類、熨燙與摺疊衣物，從一條條縫線與摺痕中，看見庇護員工每天反覆練習、專注完成每一個步驟的耐心與堅持。

林郁婷今無法親臨記者會，特別錄製影片為「種福電」打氣，她也分享成為選手的過程，正是靠著日復一日的練習、跳繩、出拳、調整呼吸與出拳節奏，才能撐起每一場比賽，而在庇護工場，她看見另一種形式的練習與堅持。她也呼籲大家一起參與，透過太陽能的力量，不只出拳，也出一份力，點亮更多人的努力，這就是「Love Punch」最深的意義。

8月1日至9月30日，民眾可透過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂志工平台數位支付，或至「台灣綠能公益發展協會」網站進行線上捐款。台灣大哥大邀請全民一起出拳，支持心路基金會走得更遠，讓愛持續發光、讓善循環不斷蔓延。

永續 庇護工場

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