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啟動種福電計畫　林之晨：台灣大綠電使用比率16%

中央社／ 台北30日電
台灣大總經理林之晨。台灣大／提供
台灣大總經理林之晨。台灣大／提供

台灣大哥大今天宣布「2025種福電」計畫，透過綠能結合公益的群募模式，轉化為支持社會的力量。台灣大總經理林之晨指出，台灣大目前綠電使用比率已達16%，同時會加強網路抗災韌性與衛星通訊布局，並贊同災難漫遊的建置。

台灣大哥大今天宣布再度攜手全民啟動「2025種福電」計畫，透過綠能與公益結合的群眾募資模式，將陽光轉化為公益支持的具體力量。

台灣大說明，今年募資行動自8月1日展開，預計於61天內募集新台幣450萬元，建置189片太陽能板，總裝置容量達92.61kWp，預計20年間可產出超過215萬度綠電、創造約700萬元收益，將愛心放大1.54倍。

台灣大總經理林之晨表示，目前台灣大已做到綠電使用比率16%左右，2040年要達到100%、2050年達成淨零碳排。

台灣大先前宣布，與泓德能源與富邦人壽共同投資富邦能源，總投資金額新台幣110億元，台灣大持股10%，將建設儲能案場354MW，由於上游供給不足，將加強投資，未來平台會進一步拓展，讓投資布局加速。

此外，環境部「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」首批12家搭配投資人名單，台灣大哥大是唯一企業創投。

颱風丹娜絲造成南部多處網路斷訊，引各界對通訊韌性的高度關注。台灣大表示，對高抗災基地台、推動纜線地下化及增加衛星車等措施，均樂見且願意積極配合。

林之晨今天補充，這次因為斷纜影響的基地台大約逾10%、設備故障逾10%，會努力做纜線地下化，但對於此次風災所造成問題的幫助其實有限。台灣大樂見「災難漫遊」的設置，林之晨提到，國內有3條網路本來就就應該互為備援，開放特殊情況時可使用。

「災難漫遊」是指當緊急情況發生時，不論是國內哪家電信公司的用戶，不用另外申請、設定，就可以直接使用其他電信公司的服務。

針對手機終端市場，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，以這次三星摺疊機為例，台灣大的銷售去年同期成長1倍以上，且今年前6月整體手機銷售量都在正成長，而今年剛好是AI智慧眼鏡元年，恰逢AI盛行、終端ODM和OEM成熟的狀態，看好台灣市場潛力，台灣大也不會缺席。

此外，林之晨說明，先前率團拜訪Google，有表達希望把Taiwan Tongues計畫導入Google訓練Gemini，讓繁體中文更融入AI語言模型，其他合作則「拭目以待」。

IMA資訊經理人協會從去年底發起的Taiwan Tongues計畫，積極建構台灣語言語料庫，不只讓台灣的模型聽得懂台灣話，也希望讓國際的開源的語言模型都能夠聽得懂台灣的語言。

此外，在衛星布局的部分，他指出，台灣大先前與衛星通訊服務商Lynk Global合作，驗證太空基地台技術，手機可直接連結低軌衛星，發送簡訊、進行語音通話，未來會在這一塊和國際業者繼續努力。

台灣大目前為止也投資大概近30家的新創公司，近年有陸續投資遊戲領域的魔競娛樂、日本娛樂內容公司REMOW等，有興趣的領域還包括AI、Web3，以及智慧眼鏡等智慧終端。

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