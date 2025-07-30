快訊

「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

跟著福八升空去！芳興、鐳洋、創未來研發3顆立方衛星 10月發射

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「黑鳶1號」為鐳洋科技研發、接手第一代3U立方衛星「夜鷹」任務，進行高速通訊、多連通數IoT資料收集等物聯網通訊技術驗證。圖／國家太空中心提供配圖
「黑鳶1號」為鐳洋科技研發、接手第一代3U立方衛星「夜鷹」任務，進行高速通訊、多連通數IoT資料收集等物聯網通訊技術驗證。圖／國家太空中心提供配圖

國家太空中心（TASA）自製、台灣第一個光學遙測衛星星系福衛八號第一顆衛星（FS-8A）預訂10月升空，同航班的乘客還有TASA新創追星計畫的三顆8U立方衛星「鐘雀1號」、「黑鳶1號」、「信天翁1號」，如驗證成功，未來可應用在寬頻通訊、衛星物聯網、遠洋漁業等面向，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會。

TASA在國科會支持下，自2022年啟動「新創追星計畫」，培養國內廠商具備衛星系統整合能力、在軌操作能力。第一期計畫委由鐳洋科技（6980）與芳興科技分別打造3U立方衛星「夜鷹」、「信天翁」，兩顆衛星2024年發射升空，取得初步驗證成果。第二期則新增創未來科技，三家廠商分別打造4顆8U立方衛星，分別於今年、明（2026）年發射，組成三個星系。

「鐘雀1號」由創未來科技打造，為寬頻通訊衛星，執行Ka頻段技術驗證、對地高速通訊、通訊中衛星換手(hand over)技術。創未來認為，鐘雀是世界上鳴叫聲分貝數最高的鳥類，寓意通訊品質良好，因此以鐘雀命名。

「黑鳶1號」為鐳洋科技研發、接手第一代3U立方衛星「夜鷹」任務，進行高速通訊、多連通數IoT資料收集等物聯網通訊技術驗證。命名緣由來自黑鳶俗稱老鷹，除聲音嘹亮外、速度快，適應力強大，可以作為3U衛星的升級版代表。去年升空的夜鷹已與地面站完成雙向通聯，並穩定接收自研Ku頻段通訊酬載訊號，成功驗證部分功能。

「信天翁1號」由芳興科技研發，預計進行海洋水色遙測及相關通訊應用驗證。信天翁是遠洋漁業的重要指標，有信天翁的位置就有魚，因屬於同系列任務，延續第一代3U名稱，命名為信天翁1號。

TASA新創追星立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，TASA遴選目前商業應用潛力較高的任務，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會。例如鐘雀1號進行高速傳輸頻段—Ka頻段酬載驗證，且能同步進行地面使用者終端驗證，應用層面廣泛。黑鳶1號欲驗證的衛星物聯網則適合應用在環境監測，如養殖漁業、森林保育等應用。信天翁1號則是透過遙測進行水色辨識，進行漁場探索，可應用於遠洋漁業。

TASA補充，立方衛星以10*10*10公分為一個單位(Unit)，體積小、重量輕，可做為實驗衛星，驗證衛星的各項設計在太空環境能否正常運作，近年來也成為商業界的衛星入門款。

新創追星三顆立方衛星將搭乘的火箭航班—SpaceX的Transporter 15屬於共乘（Rideshare）火箭。該航班主酬載為TASA自製光學遙測衛星福衛八號第一顆衛星（FS-8A），另有成大台大台科大淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

「鐘雀1號」由創未來科技打造，為寬頻通訊衛星，執行Ka頻段技術驗證、對地高速通訊、通訊中衛星換手(hand over)技術。圖／國家太空中心提供配圖
「鐘雀1號」由創未來科技打造，為寬頻通訊衛星，執行Ka頻段技術驗證、對地高速通訊、通訊中衛星換手(hand over)技術。圖／國家太空中心提供配圖
TASA新創追星計畫的三顆8U立方衛星將跟著福八衛星於10月升空。圖為由芳興科技研發的「信天翁1號」，預計進行海洋水色遙測及相關通訊應用驗證。圖／國家太空中心提供配圖
TASA新創追星計畫的三顆8U立方衛星將跟著福八衛星於10月升空。圖為由芳興科技研發的「信天翁1號」，預計進行海洋水色遙測及相關通訊應用驗證。圖／國家太空中心提供配圖

星系 太空 火箭 SpaceX 台大 成大 物聯網 台科大 淡江大學

延伸閱讀

中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

福八首顆衛星完成全功能測試 8月底起運

死對頭變臨時隊友！亞馬遜向馬斯克「借火箭」搶攻衛星網路通訊市場

台廠搶次世代通訊商機！仁寶、聯發科看旺後市 加大布局

相關新聞

鴻海、東元換股策略合作 搶占全球AI市場

鴻海、東元宣布，透過增發新股、換股方式成為策略聯盟夥伴，搶占全球AI市場關鍵先機，共同開發海外市場，未來鴻海將持有東元1...

受台幣升值影響...聯發科估本季季減7~13% 以美元計估季減1~8%

國內IC龍頭聯發科今日提出本季展望，受到新台幣升值等匯率不利因素影響，儘管AI平板和車用晶片成長動能延續到本季，預期本季...

精測總座黃水可：下半年營運優於上半年 推出iSD智慧設計探針卡

精測（6510）總經理黃水可今(30) 日主持第2季業績說明會時表示，2025年下半年主權AI 商機為AI 半導體產業鏈...

啟動種福電計畫　林之晨：台灣大綠電使用比率16%

台灣大哥大今天宣布「2025種福電」計畫，透過綠能結合公益的群募模式，轉化為支持社會的力量。台灣大總經理林之晨指出，台灣...

跟著福八升空去！芳興、鐳洋、創未來研發3顆立方衛星 10月發射

國家太空中心（TASA）自製、台灣第一個光學遙測衛星星系福衛八號第一顆衛星（FS-8A）預訂10月升空，同航班的乘客還有...

OpenAI 創辦人的TFH推「World ID Credentials」以NFC護照驗證為真人

OpenAI創辦人暨執行長奧特曼創辦的新創Tools for Humanity（TFH），宣布推出「World ID C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。