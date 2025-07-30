OpenAI 創辦人的TFH推「World ID Credentials」以NFC護照驗證為真人

OpenAI創辦人暨執行長奧特曼創辦的新創Tools for Humanity（TFH），宣布推出「World ID Credentials」，持有NFC護照的台灣民眾，能以安全且匿名的方式加入World Network，申請World ID，打造一個以用戶隱私為核心、更具包容性的數位生態系統，為台灣及特定國家的用戶開啟更便捷的World網路使用權限。

TFH致力於建立一個可以驗證網路使用者為真人的數位信賴體系World Network，並搭配加密貨幣的支付體系，以個人獨特代號World ID作為個人在網路世界的代表。先前在台灣推出虹膜驗證的生物數位識別方式，使用者需到實體驗證中心使用特定的Orb裝置拍攝虹膜以完成申請World ID，但這項服務除了有地理限制外，虹膜驗證也具有一定爭議。TFH指出，World ID Credentials技術以綁定具備NFC晶片護照為特色，使用者透過手機申請，安全連結World Network，更輕易的完成驗證程序。

World今年5月在台推出World ID的申請服務，在全台各地設置24個Orb驗證中心，看準台灣科技應用發展快速，對非接觸式支付等創新服務接受度高，將台灣視為整合NFC護照驗證技術的理想試驗場，以提升數位服務的可及性、便利性與包容性。TFH認為，全球約12億護照持有人可望因這項技術突破，進一步擴大對World ID的使用，成為實現大規模真人驗證的關鍵數位系統。

World ID Credentials採用零知識證明技術（Zero-Knowledge Proofs），使用者僅需證明關鍵資訊（例如：是否為真實人類、是否年滿18歲），無須暴露完整的個人資料，保證所有敏感資料都只會加密儲存於用戶的裝置。透過World ID協議的匿名化架構，使用者在驗證「真人」與「唯一性」的基礎上，能自主掌控這些資訊的揭露範圍，滿足台灣民眾對資料安全的高要求。

TFH認為這項憑證技術消除了地理限制，強化隱私防護，為台灣乃至全球用戶實現安全可靠的數位身份系統。目前僅開放年滿18歲、持有有效NFC護照之台灣用戶註冊，每人限綁定唯一的World ID。