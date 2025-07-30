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中華電信強打「韌性網路 信賴資安」 要成為台灣全民資安的強力後盾

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電（2412）表示，近年強打網路韌性及資安，以「韌性網路 信賴資安」為使命，除建設綿密的海纜陸纜、中高低軌衛星、微波等多元網路提高通訊韌性，亦積極致力於提供安全、可信任的資安服務。圖／中華電信提供
中華電（2412）表示，近年強打網路韌性及資安，以「韌性網路 信賴資安」為使命，除建設綿密的海纜陸纜、中高低軌衛星、微波等多元網路提高通訊韌性，亦積極致力於提供安全、可信任的資安服務。圖／中華電信提供

中華電（2412）表示，近年強打網路韌性及資安，以「韌性網路 信賴資安」為使命，除建設綿密的海纜陸纜、中高低軌衛星、微波等多元網路提高通訊韌性，亦積極致力於提供安全、可信任的資安服務。

中華電信強調，集團（中華電信、中華資安等）亦持續推出HiNet DDoS 進階防護、CDN WAF 網站應用防火牆等自主研發的進階資安服務，協助企業提升資安防護能力，達成捍衛數位國土的政策，內外兼顧，成為台灣全民資安的強力後盾。

行政院近年積極推動資通安全稽核，中華電信長期投入關鍵基礎設施資安防護，今年7月15日於國家資通安全會報中，榮獲行政院頒發「113年資通安全稽核績優機關」獎座，表彰中華電信在資安領域的持續投入與卓越成效。

中華電信強調，重視與遵循資安規範，並持續強化資安管理及防護機制，此次稽核結果顯示，中華電信在策略、管理、技術及工控等稽核構面上表現優異，特別是在業務持續運作演練、資安專責人員配置、紅隊演練導入、多因子身分驗證、電子郵件過濾及帳號管理機制等資安管控措施及執行成效皆優於法規標準。展現中華電信深厚的資安底蘊與自主管理能力，完美展現關鍵基礎設施提供者的堅強實力與領航者風範。

中華電信表示，未來將持續站穩資安防護最前端，強化關鍵基礎設施資安防護，攜手政府與各界打造更堅實的數位韌性防護網。

HiNet 資安 海纜 中華電信 低軌衛星

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