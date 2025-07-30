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與鴻海換股成為策略合作夥伴 利明献發信喊話東元員工：營運不受影響
鴻海和東元將以換股方式成為策略合作夥伴，而鴻海將持有東元10%股權，而東元董事長利明献今天則透過內部信件向員工喊話，強調決策是雙方對全球AI資料中心快速成長趨勢的高度認知與共同布局的決心，未來營運方向也不受影響。
利明献在內部信表示，東元經營團隊維持不變，而雙方也已同意，現階段將先組成「綜效策進小組」，共同推進合作項目。
利明献表示，此次換股協議屬於策略性結盟，雙方合作互補性高，東元的目標明確，即擴大東元在全球AI資料中心市場的占有率，打造具備國際競爭力的一站式解決方案。
利明献表示，東元將結合自身在機電與電力基礎設施的實力，與鴻海在AI伺服器、資通訊整合與全球供應鏈管理上的優勢，深入合作、互惠共贏。
利明献表示，AI與數位轉型帶來挑戰，也孕育無限機會，相信透過這次策略聯盟，東元將更有效率切入全球藍海市場，尤其是在AI資料中心、高效能運算基礎設施、能源服務與低碳智慧工廠等領域，實現更具規模與效益的成長動能。
利明献也請東元員工持續發揮專業，共同實現公司願景，成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心驅動者。他更強調，對東元的未來充滿信心，也衷心感謝員工一如既往的支持與努力。
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