中光電智能物流「AI智能搬運方案」WAVE 2025 亮相
中強光電（5371）子公司－中光電智能物流（CiLS）將於全台最大AI盛會「AI WAVE SHOW（World AI Vision Exhibition）2025」隆重發表全新一代AI自主移動機器人（AMR）與SmartMove智能搬運系統，積極布局第三方物流業（3PL）、AI伺服器供應鏈、智慧物流與智慧製造等關鍵應用領域，展現在智慧移動解決方案的技術領先與市場企圖。
此次展出的AI自主移動機器人與SmartMove智能搬運系統，結合AI辨識技術並具備以下核心優勢：
‧AI感知辨識：識別環境中動態物體與障礙，實現穩定與安全運作。
‧AI視覺定位與補償定位技術：偵測貨架高度、補償誤差，還可配合後推式貨架精準對位，適應多型式貨架應用。
‧高精度定位與取放能力：導航定位精度達±20mm，貨物取放精度更優於±10mm，適合支援複雜作業流程。
‧高精度三維偵測與自動校正：防止貨物歪斜與傾倒，保障搬運安全性。
‧調整淡旺季儲位：劃分自動與人工作業區域，旺季透過AMR堆高機地堆疊貨，提升儲位彈性。
‧提高倉儲靈活性：具備搬運貨架與高負載能力，提升空間利用率，節省人力。
‧智慧調度與整合流程：透過AI應用整合，可與WMS、ERP系統無縫串接，執行複雜任務排程與帳務整合需求。
‧即時動態調度與智能排程：根據任務狀態與庫存需求，自動分派任務並調整最佳動線，提升出入庫效率。
中光電智能物流表示，此方案已成功導入多家電子大廠、物流中心與製造業，並有效協助業者提升作業效率與整體營運彈性，加速自動化轉型。中光電智能物流將於2025年7月31日至8月2日在台北世貿一館1樓B區（B0613）展出。
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