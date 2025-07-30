中光電智能物流「AI智能搬運方案」WAVE 2025 亮相

中強光電（5371）子公司－中光電智能物流（CiLS）將於全台最大AI盛會「AI WAVE SHOW（World AI Vision Exhibition）2025」隆重發表全新一代AI自主移動機器人（AMR）與SmartMove智能搬運系統，積極布局第三方物流業（3PL）、AI伺服器供應鏈、智慧物流與智慧製造等關鍵應用領域，展現在智慧移動解決方案的技術領先與市場企圖。

此次展出的AI自主移動機器人與SmartMove智能搬運系統，結合AI辨識技術並具備以下核心優勢：

‧AI感知辨識：識別環境中動態物體與障礙，實現穩定與安全運作。 ‧AI視覺定位與補償定位技術：偵測貨架高度、補償誤差，還可配合後推式貨架精準對位，適應多型式貨架應用。 ‧高精度定位與取放能力：導航定位精度達±20mm，貨物取放精度更優於±10mm，適合支援複雜作業流程。 ‧高精度三維偵測與自動校正：防止貨物歪斜與傾倒，保障搬運安全性。 ‧調整淡旺季儲位：劃分自動與人工作業區域，旺季透過AMR堆高機地堆疊貨，提升儲位彈性。 ‧提高倉儲靈活性：具備搬運貨架與高負載能力，提升空間利用率，節省人力。 ‧智慧調度與整合流程：透過AI應用整合，可與WMS、ERP系統無縫串接，執行複雜任務排程與帳務整合需求。 ‧即時動態調度與智能排程：根據任務狀態與庫存需求，自動分派任務並調整最佳動線，提升出入庫效率。

中光電智能物流表示，此方案已成功導入多家電子大廠、物流中心與製造業，並有效協助業者提升作業效率與整體營運彈性，加速自動化轉型。中光電智能物流將於2025年7月31日至8月2日在台北世貿一館1樓B區（B0613）展出。