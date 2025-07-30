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東元、鴻海強強聯手策略聯盟 鎖定AI資料中心龐大商機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
左為東元簡世雄處長，右為鴻海巫俊毅副總。翻攝自證交所直播
左為東元簡世雄處長，右為鴻海巫俊毅副總。翻攝自證交所直播

東元（1504）與鴻海（2317）30日共同宣布，雙方將透過股份交換方式締結策略聯盟，瞄準全球AI資料中心（AIDC）模組化、標準化的發展趨勢，攜手搶攻全球龐大的AIDC商機。這項合作將結合兩家公司在機電與資通訊領域的優勢，未來更將持續探索鴻海「3+3+3」領域的擴大合作可能性。

根據雙方董事會決議，本次股份交換將依據公司法第156條之3規定進行。東元將增資發行新股237,644,068股予鴻海，鴻海則增發新股72,481,441股予東元，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元10%股權，東元則將持有鴻海約0.519%股權。此案尚待主管機關核准，預計第4季完成。

東元與鴻海過去已在工廠節能減排與ESCO能源服務方面展開合作，近期更進一步洽談台美資料中心建置業務。由於資料中心涵蓋機房內設備（如伺服器、冷卻系統、不斷電系統UPS）與機房外電力基礎設施，雙方期望藉由策略聯盟，整合AI伺服器、機電與資通訊的優勢，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務及具成本優勢的一站式解決方案。目標市場不僅限於台灣及亞洲，更將觸角延伸至美國與中東等地區。

東元董事長利明献表示，AI崛起與貿易保護主義正重塑全球經濟與供應鏈，並帶來龐大的新商機。透過鴻海長期為國際科技大廠提供全球供應鏈的優勢能力，與東元的策略合作可望從現有低碳智慧工廠與能源服務領域，延伸至資料中心一站式解決方案，加速東元切入藍海市場、提升國際競爭力與業績成長。

此外，東元位於美國德州的TECO-Westinghouse，擁有美國製造與在地服務優勢，是知名動力及電氣化品牌，結合鴻海在美國的製造基地，符合兩家公司擴大美國製造、重塑全球供應鏈的策略方向。

鴻海董事長劉揚偉指出，隨著AI資料中心規模日益龐大、需求攀升，模組化設計日益受到青睞，在全球算力競賽升溫之際，時效性成為關鍵。鴻海在AI伺服器機櫃領域擁有深厚的垂直整合能力，並長期與一線雲端服務業者（CSP）合作。

未來，鴻海將在既有客戶服務與垂直整合優勢下，積極開發AI資料中心模組化架構，希望將價值鏈從伺服器零組件與機櫃延伸至資料中心建置領域，並結合東元在資料中心電機工程方面的豐富經驗，共同為全球客戶提供更完整、高效率的一站式解決方案。

法人分析，本次增資換股儘管初期將對股東權益造成一定程度的稀釋，但綜合其策略布局，這項合作有望為兩家公司帶來結構性的營運成長潛力。東元可藉由鴻海的全球供應鏈優勢，加速切入國際市場的藍海商機；鴻海則能將其價值鏈從單純的AI伺服器延伸至資料中心建置與營運，提供更全面的服務。

長遠來看，此策略聯盟所創造的新業務與成長機會，可望有效彌補初期的股權稀釋，為雙方股東創造更穩定的長期價值。

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