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鴻海罕見宣布與東元換股！發言人揭：情同意和、水到渠成

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海、東元召開重訊記者會。記者吳康瑋／攝影
鴻海、東元召開重訊記者會。記者吳康瑋／攝影

代工龍頭鴻海（2317）30日召開重訊記者會，並宣布將與東元（1504）以換股的方式進行策略合作，雙方將各自發行新股，並以1股東元換0.305股鴻海的方式進行換股，預計第4季完成。據悉，鴻海過去多次透過「收購並合併」的方式，擴大自身在各領域的布局，而此次團隊有別於以往的方式、改採「換股」進行，也成為各界關注的焦點。

對此，鴻海發言人巫俊毅30日也於記者會坦言，鴻海近幾年秉持著「分享、合作、共融」的核心理念，攜手合作夥伴共同開拓市場，而這次與東元換股達成策略合作是「情同意和、水到渠成」。

據悉，東元電機與鴻海集團過去已在工廠節能減排與ESCO能源服務等面向合作，近期進一步就台美建置資料中心業務展開洽談。由於資料中心主要由機房內設備（伺服器、冷卻系統、UPS等）以及機房外電力基礎設施所組成．雙方透過策略聯盟，結合在AI伺服器、機電與資通訊的優勢展開深度合作，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案。目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。

巫俊毅表示，雙方透過換股方式合作，是經過內部仔細衡量才做出的決定，同時也是推動「時間最快」的合作方式，整項合作計劃都很自然，團隊預估這項交易將在第4季完成，待完成後，雙方也會讓策進科技小組儘速推動執行，並藉此來加速彼此的合作綜效。他坦言，「資料中心模組化」不僅是此次合作的一個重要契機，也凸顯出市場需求仍相當強勁，而雙方透過這次合作將進一步擴大在「台灣、亞洲、中東跟美國」等地的布局。

巫俊毅表示，隨著AI資料中心需求日益增加，模組化設計備受青睞。而鴻海在AI伺服器機櫃領域擁有深厚的垂直整合能力，將與東元合作開發AI資料中心模組化架構，希望為全球客戶提供更完整的資料中心解決方案。他透露，團隊下一個前進的目標是中東跟美國，目前在美國聽到的需求都非常的龐大。而透過策略聯盟，結合在AI同服器、機電與資通訊的優勢展開深度合作，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案。

鴻海、東元召開重訊記者會。記者吳康瑋／攝影
鴻海、東元召開重訊記者會。記者吳康瑋／攝影

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