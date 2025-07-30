影／東元結盟鴻海增資換股 合作搶攻AI資料中心商機

代工大廠鴻海（2317）以及電機大廠東元（1504），上午因為重要訊息待公布，因此雙雙暫停交易，下午由鴻海集團發言人巫俊毅與東元發言人簡世雄一起舉行重大訊息記者會，東元電機與鴻海策略聯盟增資換股，強化 AI 資料中心一站式解決方案能力。

雙方宣布經董事會決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴、結合兩案公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球AI 資料中心建置朝向標準化與模組化的發展，攜手開拓全球廣大的AIDC商機．未來也將持續探索在鴻海聚焦的3+3+3領域擴大合作的可能性。

本次交易係依據公司法 156條之3的規定，經雙方董事實決議以增資發行新股之方式進行股份交換，東元電機將增發新股 237,644,068 股予鴻海，鴻海將增發新股72,481,441 股予東元電機，換股比例為東元電機1股換發鴻海 0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則將持有鴻海約 0.519%股權。交易尚須向主管機關送件申請核准，預計今年第四季完成。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，隨著 AI資料中心規模日益龐大、需求不斷攀升，模組化設計日益受到青睞，在全球算力競賽升溫之際，時效性成為關鍵。鴻海在 AI伺服器機櫃領域擁有深厚的垂直整合能力，長期與一線雲端服務業者（CSP）合作。鴻海也會在既有的客戶服務與垂直整合優勢之下，積極開發AI資料中心模組化的架構，希望進一步將價值鏈從伺服器零組件與機櫃延伸至資料中心建置領域，並結合東元在資料中心電機工程方面的深厚經驗，共同為全球客戶提供更完整、高效率的一站式解決方案。