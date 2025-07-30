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迎AI和車用商機！聯發科2奈米雲端AI晶片 9月完成設計定案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科今日揭露，與NVIDIA共同開發、專為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1。圖為輝達執行長黃仁勳（左）先前在電腦展力挺聯發科執行長蔡力行（右）的演講。本報資料照片
聯發科今日揭露，與NVIDIA共同開發、專為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1。圖為輝達執行長黃仁勳（左）先前在電腦展力挺聯發科執行長蔡力行（右）的演講。本報資料照片

聯發科（2454）今日釋出在AI及車用晶片重要布局。聯發科表示，今年有多項業務包括旗艦型智慧型手機、通訊產品組合，以及運算解決方案展現強勁的成長動能；也準備切入2奈米先進製程推出邊緣AI與雲端AI產品，預計今年9月設計定案，成為率先推出2奈米晶片的領先廠商之一。

聯發科也預訂本季推出新一代旗艦晶片－天璣9500，以帶來更強大的運算能力與更先進的AI功能；相較前一代產品，已獲更多客戶與手機採用；預計今年旗艦手機業務營收將達30億美元，年成長率超過40%。

至於在連網通訊產品的布局，推出包括Wi-Fi 7、5G數據機及10G GPON產品，持續擴大在全球電信營運商及主要消費電子品牌中的市占率，預期今年營收超過30億美元。

受惠於強勁的AI需求，現有運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，以及與NVIDIA共同開發的GB10專案，預計今年有超過80%的營收成長，達到約10億美元。

聯發科強調，公司中長期專注投資的成長領域，包括AI、資料中心、車用等，都還在市場開發的初期且具高度成長潛力，相信這些成長潛力將協助我們面對短期波動；接下來，也將全力聚焦於執行並擴展企業級客製化晶片及車用領域。

聯發科技積極擴展客製化晶片團隊的研發資源，包括關鍵人才招募、先進製程、先進封裝技術，以及下一代IPs如448G SerDes和先進共同封裝光學（CPO）；目前已與多家雲端服務供應商討論資料中心客製化晶片的機會；預計從明年開始貢獻營收。

聯發科並進一步揭露，與NVIDIA共同開發、專為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1，將於今年下半年送樣，預計2026年開始貢獻營收。

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