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受台幣升值影響...聯發科估本季季減7~13% 以美元計估季減1到7%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。圖/本報系資料照片
聯發科執行長蔡力行。圖/本報系資料照片

國內IC龍頭聯發科今日提出本季展望，受到新台幣升值等匯率不利因素影響，儘管AI平板和車用晶片成長動能延續到本季，預期本季以台幣營收將季減7%至13%，其中包含約6%來自潛在匯率變動對第3季台幣營收影響的假設，若以美元計算，本季營收將比上一季下降1%至8%。

聯發科表示，當第2季營運目標的假設匯率（1美元兌32.5元新台幣）計算，並排除毛利率一次性項目，第2季營收和毛利率都達到營運目標的上緣，主要是基於過去幾年所建立的穩固基礎，來自邊緣AI單晶片（ SoC）及更高速連網通訊產品的結構性需求在第2季持續增加，同時也包含部分因關稅不確定性的提前拉貨需求。

聯發科技預期AI平板與車用晶片的成長動能將延續至第3季，且天璣 9500與GB10的量產也將開始貢獻營收；不過，由於部分需求提前至上半年而導致季節性有別以往，預期第3季台幣營收將較第2季下降7%至13%，其中包含約6%來自潛在匯率變動對第三季台幣營收影響的假設，若以美元計算，第3季營收則較上一季下降1%至8%。

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