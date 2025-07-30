快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海、東元換股策略合作 搶占全球AI市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
鴻海攜手東元召開重訊記者會。記者吳康瑋／攝影
鴻海攜手東元召開重訊記者會。記者吳康瑋／攝影

鴻海東元宣布，透過增發新股、換股方式成為策略聯盟夥伴，搶占全球AI市場關鍵先機，共同開發海外市場，未來鴻海將持有東元10%股權、東元則將持有鴻海0.519%股權，交易預計於第四季完成。

東元處長簡世雄表示，此次合作，雙方將在機電與資通訊進行策略聯盟，全力進攻全球AI資料中心的建立，並思考在鴻海「3+3+3」合作可能性。他也說，過去東元與鴻海已經有過不少合作，關係與基礎非常好，此次策略合作，會先聚焦在AI領域，之後2家企業高層也會成立綜效小組，就各種模式進行探討。

鴻海副總巫俊毅表示，近年來AI發展快速，著眼市場龐大，而Level 12資料中心建置，是鴻海與東元看到的商機，也是可以延伸價值鏈的所在地，擴大機櫃與時效性，希望以鴻海資通訊的能力、搭配東元的機電能力，有助於加快資料中心的建置，這是雙方合作最大的動力來源。

外傳美台關稅談判中，美國總統川普要求鴻海投資美國1000億美元，被問及是否與此次合作有關，巫俊毅僅表示，已經談了一段時間，是一個成熟的案子。

AI 鴻海 東元 川普 關稅 資通訊

延伸閱讀

美參議院通過提名 川普前律師出任上訴法院法官

川普關稅大限將至 美國咖啡等5大進口品恐漲價

川普拒絕賴過境？ 學者：美國利益考量

川普關稅開啟「大型經濟實驗」！真能減少逆差？經濟學家這樣說

相關新聞

鴻海、東元換股策略合作 搶占全球AI市場

鴻海、東元宣布，透過增發新股、換股方式成為策略聯盟夥伴，搶占全球AI市場關鍵先機，共同開發海外市場，未來鴻海將持有東元1...

受台幣升值影響...聯發科估本季季減7~13% 以美元計估季減1到7%

國內IC龍頭聯發科今日提出本季展望，受到新台幣升值等匯率不利因素影響，儘管AI平板和車用晶片成長動能延續到本季，預期本季...

精測總座黃水可：下半年營運優於上半年 推出iSD智慧設計探針卡

精測（6510）總經理黃水可今(30) 日主持第2季業績說明會時表示，2025年下半年主權AI 商機為AI 半導體產業鏈...

鴻海罕見宣布與東元換股！發言人揭：情同意和、水到渠成

代工龍頭鴻海（2317）30日召開重訊記者會，並宣布將與東元（1504）以換股的方式進行策略合作，雙方將各自發行新股，並...

影／東元結盟鴻海增資換股 合作搶攻AI資料中心商機

代工大廠鴻海（2317）以及電機大廠東元（1504），上午因為重要訊息待公布，因此雙雙暫停交易，下午由鴻海集團發言人巫俊...

迎AI和車用商機！聯發科2奈米雲端AI晶片 9月完成設計定案

聯發科（2454）今日釋出在AI及車用晶片重要布局。聯發科表示，今年有多項業務包括旗艦型智慧型手機、通訊產品組合，以及運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。