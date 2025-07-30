鴻海、東元換股策略合作 搶占全球AI市場

鴻海、東元宣布，透過增發新股、換股方式成為策略聯盟夥伴，搶占全球AI市場關鍵先機，共同開發海外市場，未來鴻海將持有東元10%股權、東元則將持有鴻海0.519%股權，交易預計於第四季完成。

東元處長簡世雄表示，此次合作，雙方將在機電與資通訊進行策略聯盟，全力進攻全球AI資料中心的建立，並思考在鴻海「3+3+3」合作可能性。他也說，過去東元與鴻海已經有過不少合作，關係與基礎非常好，此次策略合作，會先聚焦在AI領域，之後2家企業高層也會成立綜效小組，就各種模式進行探討。

鴻海副總巫俊毅表示，近年來AI發展快速，著眼市場龐大，而Level 12資料中心建置，是鴻海與東元看到的商機，也是可以延伸價值鏈的所在地，擴大機櫃與時效性，希望以鴻海資通訊的能力、搭配東元的機電能力，有助於加快資料中心的建置，這是雙方合作最大的動力來源。

外傳美台關稅談判中，美國總統川普要求鴻海投資美國1000億美元，被問及是否與此次合作有關，巫俊毅僅表示，已經談了一段時間，是一個成熟的案子。