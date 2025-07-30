鴻海東元換股組策略聯盟！最快第4季完成 強化一站式AI服務

鴻海（2317）30日攜手東元（1504）召開重大訊息記者會，並有雙方代表宣布達成策略聯盟，並將透過股份交換的方式成為合作夥伴。展望未來，雙方將結合各自在機電與資通訊領域的優勢，共同推動AI資料中心的標準化和模組化發展，攜手開拓全球龐大的AIDC商機。東元將發行237,644,068股新股予鴻海，鴻海則發行72,481,441股新股予東元，換股比例為東元電機1股兌換鴻海0.305股。交易完成後,鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則持有鴻海約0.519%股權。預計今年第4季完成相關申請核准程序。

據悉，機電大廠東元電機過去三年將重點放在車用電驅、智慧能源與工業電力整合等面向積極的轉型。旗下開發的永磁同步馬達與SiC驅動器也被廣泛的導入電動巴士與純電乘用及商用電動車，東元董事長利明献表示，AI崛起與貿易保護主義正重塑全球經濟與供應鏈，也帶來了龐大的新商機。

利明献表示，未來藉由鴻海在國際科技大廠供應鏈的優勢，雙方可以從既有的低碳智慧工廠和能源服務領域，延伸至資料中心一站式解決方案，共同開拓藍海市場、提升國際競爭力。東元位於美國德州的TECO-Westinghouse更可發揮製造和在地服務的優勢，配合鴻海在美國的基地，符合雙方擴大美國製造的策略。

事實上，鴻海自2022年在「鴻海科技日」上宣布將推出Model B跨界休旅電動車後，就持續引發市場目光的關注，隨著產線不斷發展，鴻海如今宣布攜手東元電機換股合作的消息，也讓市場民眾全嗨翻。