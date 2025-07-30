鴻海、東元增資換股 搶攻AI資料中心商機
鴻海（2317）及東元（1504）30日舉行重大訊息說明會，雙方經董事會決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，將透過增資發行新股方式進行股份交換，東元將增發新股237,644,068股予鴻海，鴻海將增發新股72,481,441股予東元電機，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股，預計今年第4季完成交易。
東元表示，將結合兩家公司驗機電與資通訊優勢，掌握全球AI資料中心建置朝向標準化與模組化發展。
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