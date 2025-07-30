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聯發科第2季每股純益17.5元 優於去年同期 毛利率微升至49%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。圖／本報資料照片
聯發科執行長蔡力行。圖／本報資料照片

聯發科（2454）今日結算第2季營運成果，第2季單季稅後純益280.64億元，季5.0%，年增8.1%。每股純益17.5元，低於前一季的18.43元，高於去年同期的16.19元。

聯發科表示，第2季獲利呈現季減，主要因營收受不利匯率因素影響降低。不過因毛利率回升，使每股純益優於去年同期。

聯發科第2季合併營收1503.69億元，季減 1.9%，符合法說會預期，但比去年同期增加18.1%；第2季合併毛利率為 49.1%，季增1 個百分點，較去年同期增加 0.3 個百分點；第2季稅後純益 280.64億元，季減5.0%，年增加8.1%，每股純益17.50元。

聯發科今日舉行第2季業績說明會，在此前夕，外資出具報告，調升聯發科評等，主因中國智慧型手機和電視需求僅溫和回升，加上低階5G智慧型手機市場市占率輕微流失，聯發科本季營收以新台幣計價營收，將季減8%，以美元計價營收則減少3%至5%。毛利率預計維持在47%。

聯發科今日股價以1380元作收，上漲20元 。

營收 聯發科

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